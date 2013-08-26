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Dünya

BM heyeti incelemelerin ardından kimyasal saldırı bölgesinden ayrıldı

Gün içinde iki saldırı atlatan BM heyeti, Muaddamiye bölgesindeki kimyasal saldırıya ilişkin incelemeleri tamamladıktan sonra kaldıkları otele döndü

26 Ağustos 2013 16:21

Suriye'de kimyasal silah saldırısını incelemekle görevli Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, Muaddamiyet eş Şam bölgesindeki incelemelerinin ardından buradan ayrıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Muaddamiye bölgesine giderek, sahra hastanesinde görevli sağlıkçılar ile saldırıdan etkilenenlerle görüşen BM heyeti, buradaki bir cami ile mezarlığı da gezdi. Bölgeden numune aldığı belirtilen heyettekiler, daha sonra buradan ayrıldı.

BM heyetinin kaldıkları otele döndüğü, Doğu Guta bölgesine ise daha sonra gitmesinin beklendiği ifade edildi.

 

Otelin yakınına havan topu düştü

 

BM müfettişlerinin kaldığı otelin yakınlarına düşen iki havantopu ise üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü, kimyasal silah incelemesi yapanlara keskin nişancılar tarafından ateş açıldığını, bir aracın hasar aldığını söyledi. Heyet, saldırının ardındanyeni bir araçla kimyasal saldırı yapıldığı bölgeye ulaştı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Martin Nesirky, yaşananları "Kimyasal silah araştırma ekibinin konvoyundaki ilk araç, kimliği belirsiz keskin nişancılar tarafından kasıtlı olarak defalarca vuruldu" diye anlattı. Nesirky'nin verdiği bilgiye göre olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, heyeti taşıyan konvoya ‘teröristlerin’ ateş açtığı belirtildi. Enformasyon Bakanlığı'ndan alınan bilgide BM heyetine karşı gerçekleşecek saldırılardan 'terörist' gruplarının sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Bu, BM uzmanlarına yönelik gün içindeki ilk saldırı değildi. Bundan birkaç saat önce de BM uzmanları kaldıkları otelden çıktıktan sonra otelin yakınında iki patlama oldu. BM müfettişlerinin kaldığı otelin yakınlarına düşen iki havan topu üç kişinin yaralanmasına neden oldu. AFP muhabiri, müfettişlerin beş araçlık bir konvoy halinde yola çıktığını, Suriye güvenlik güçlerinin kendilerine eskortluk ettiğini aktardı.

BM heyeti, bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra kaldıkları otele döndü. Doğu Guta bölgesindeki incelemeler daha sonra gerçekleştirilecek.

 

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