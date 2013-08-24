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Politika

Egemen Bağış: Ali İsmail'e içim parçalandı, yaşla kuru karışmış

Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail için Egenm Bağış, 'Burada toplumsal güvenliği sağlaması gereken kişiler değil kendi kendilerine icad edenlerin bu girişimleri cezasız kalmamalıdır' dedi

24 Ağustos 2013 20:45


Eskişehir'de Gezi Parkı direnişinde darp edilerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesiyle ilgili görüntülerin sorulması üzerine Avrupa Birliği Bakanı Bakan Bağış, "Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerini görünce benim de içim parçalandı. Çünkü 19 yaşındaki bir evladın böylesine öldürülcesine saldırıya uğraması artık kendinden geçtikten sonra bile hâlâ gidip birilerinin tekmelemesi hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değil. Yaşla kuru karışıyor" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gaziantep Baklavasının Avrupa Birliği'nde tescil edilmesiyle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünsal Çakin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Gaziantep baklavalarının tescil edilmesiyle ilgili ilk kararın alındığını ifade eden Bakan Bağış, AB 'nin bu konudaki itirazları beklediğini itiraz gelmediği takdirde kararın onaylanacağını ifade etti. Bakan Bağış, yurtdışında yaşayan vatandaşların gerek genel seçimler de gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti. Bakan Bağış, vatandaşların seçmen kaydını yaptıktan sonra büyükelçi ve konsolosluklarda oy kullanabileceğini söyledi. Brüksel'de AK Parti ofisinin de açılacağını da sözlerine ekleyen Bakan Bağış, bu durumun zaruri hale geldiğini ifade etti.

Gezi Parkı direnişinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesiyle ilgili görüntülerin sorulması üzerine Bakan Bağış, "Bazı hatalar da yapılmıyor değil. Eskişehir'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerini görünce benim de içim parçalandı. Hiç bir insan böylesine vahşete duyarsız kalamaz. Birçok bakan arkadaşım gibi ben de görüntülerden rahatsız oldum. Çünkü 19 yaşındaki bir evladın böylesine öldürülcesine saldırıya uğraması artık kendinden geçtikten sonra bile hâlâ gidip birilerinin tekmelemesi hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değil. Yaşla kuru karışıyor. Burada toplumsal güvenliği sağlaması gereken kişiler değil kendi kendilerine icad edenlerin bu girişimleri tabii ki cezasız kalmamalıdır.Tabii ki onların üzerine gidilmelidir. Bütün sorumlular mutlaka yargılanmaladır" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili gelişme olup olmadığını sorulması üzerine bakan Bağış, "Benim adımın dilendirildiğini ben de medyadan takip ediyorum. Adaylığım şu aşamada söz konusu değildir. Ama partim hangi görevi verirse en iyi şekilde yaparım. Onu seve seve yapmaya çalışırım. Adaylığım söz konusu değildir şu anda" diye yanıt verdi.

Bakan Bağış'ın konuşması sırasında arkasında bulunan Türk bayrağı ile bakanlık bayrağı rüzgar nedeniyle devrildi. Bakan Bağış konuşmanın ardından gazetecilere baklava ikram etti.

 

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