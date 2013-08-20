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Hatay'da Ali İsmail Korkmaz gerginliği

Polis müdahalesinin ardından göstericiler yaklaşık 5 saat sürdürdükleri eylemlerini sonlandırdı

20 Ağustos 2013 11:08

Gezi Parkı eylemleri sonrası darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 40. gününde yürümek isteyen grup polis müdahalesinin ardından dağıldı.

Antakya Uğur Mumcu Alanı'nda akşam saatlerinde toplanan grup, ellerinde pankartlarla slogan atarak Armutlu Mahallesi'ne kadar yürüdü. Uyarılara rağmen Sümerler Mahallesi'ne yürümek isteyen gruba polis, daha sonra tazyikli su ve biber gazıyla müdahele etti.

Ara sokaklara kaçan eylemciler, Gündüz Caddesi'nde tekrar toplanarak polise bilye, taş ve havai fişek attı. Barikat kurup lastik de yakan eylemcilere polis, tazyikli su, biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Polis müdahalesinin ardından göstericiler yaklaşık 5 saat sürdürdükleri eylemlerini sonlandırdı.

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