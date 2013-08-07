Ali İsmail Korkmaz cinayetinde biri polis dört kişi tutuklandı



Eskişehir’de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın bir grup polis ve sivil kişiler tarafından coplar ve sopalarla dövülmesinin ardından ölümüne ilişkin soruşturmada dört kişi tutuklandı.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Ali İsmail Korkmaz’ı kasten öldürdükleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edilen polisin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli Mevlüt Sağalman olduğu, sivil kişilerden İsmail Koyuncu’nun, Harman Ekmek Fırını’nın sahibi, diğer iki kişinin de Koyuncu’nun akrabası olduğu öğrenildi. Suçlama ise, 'kasten adam öldürmek'.

Korkmaz'ın dövülme anına ilişkin silinmeye çalışılan görüntüler ise Jandarma Kriminal Birimi tarafından kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi’nin raporuna göre; Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü anı gösteren Harman Ekmek Fırını’na ait güvenlik kamerası kayıtlarının, fırın sahibi İsmail Koyuncu ve adamları tarafından 6 Haziran’da iki kez silindiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan tespit sonrası olaya ilişkin 4'ü kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı. 3 sivil ve bir polisin tutuklanırken, kamu görevlilerinden 3'ü, sivil vatandaşlardan ise biri jandarmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce silindikleri iddia edilen üç güvenlik kamerasından biri olan, Harman Ekmek Fırını’ndaki kamera kayıtları, jandarma tarafından açıldı. Görüntüleri izleyen savcılık, Harman Fırını’nı işleten İsmail Koyuncu, amcaoğlu Ramazan Korkmaz ve eniştesi Muhammed Vatansever ile fırında görülen Mevlüt Sağalman adlı bir polisi Odunpazarı Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerini aldıktan sonra tutuklanmaları için mahkemeye sevk etti. Olay kapsamında ilk şüpheli olarak ifadesi alınan fırıncı İsmail Koyuncu, hakkındaki suçlamaları reddetmiş fakat daha sonra sivillerin elindeki meşe odununun fırından alındığı ileri sürülmüştü.



'Bir kişi aranıyor'



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül olaya ilişkin, "Kentteki Gezi Parkı eylemleri sırasında eli sopalı kişilerle dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen üniversiteli Ali İsmail Korkmaz olayına ilişkin dün geceden itibaren ölümüyle ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alındı. Bu şahısların 4'ü kamu görevlisi, 4 sivildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor" dedi.

İsmail'in ağabeyi: Polis talimat vermiş

Öte yandan Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan Korkmaz, silinen görüntülerin açılmasıyla ilgili görüşlerini Twitter 'dan şöyle dile getirdi:



- İlk günden beri çalışmadığı, hatta bozuk olduğu iddia edilen kamera kayıtları, Jandarma kriminalde açıldı. 4 kişi tutuklamaya sevk edildi!

- İfadelerinde ben o gün orada değildim diyen fırın sahibi, görüntüler açıldıktan sonra: Polis bize talimat verdi; Kaçan göstericileri durdurun!

- Biri polis, tutuklamaya sevk edilen 4 kişi de tutuklandı!



'Sadece karnına tekme attım'



Çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklananlardan sivil polis M.S., ifadesinde ölen üniversiteli Ali İsmail Korkmaz'ın başına değil sadece karnına tekme attığını ileri sürdü.

Fırın sahibi İ.K. ile çalışan R.K. ve M.V. de ifadelerinde kimseyi dövme kasıtları olmadığını, koşanların peşinden gelen polislerin "Sokakta kaçıyorlar çevirin onları" talimatı üzerine harekete geçerek olaya karıştıklarını söyledi.



Jandarma minibüsüne saldırı



Kemal Atlan ve Hakan Türktan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Korkmaz'ın ölümü ile ilgili tutuklanan 1'i polis, 3'ü fırıncı toplam 4 kişi adliye bodrumundaki otoparkta jandarma minibüsüne bindirildi. Minibüs adliyenin arka kısmındaki kapalı otoparktan çıkarken, adliye önünde toplanan demokratik kitle örgütü üyelerinden 35-40 kişilik grup araca saldırdı. Bazı kişiler minibüsü tekmeledi. Jandarma minibüsü adliye önünden hızla uzaklaştı.

Jandarmalar, tutuklanan Sivil polis memuru M.V., fırın sahibi İ.K. ile fırın çalışanları M.S. ve R.K., ara sokaklardan sağlık raporu almak için Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarmaların acil servis girişi yerine hastanenin arka bahçesine girerek 4 kişiyi morgun olduğu bölümden acil servise götürmeleri dikkat çekti. Burada doktor kontrolünden geçirilen 4 kişi basın mensuplarını görünce yüzlerini ellerindeki dosya kağıdıyla kapatarak ve giydikleri tişörtleri kafalarına geçirerek sakladı. Jandarmalar tutuklanan 4 kişiyi Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürdü.

Jandarma görevlileri, hastane bahçesinde tutuklananların görüntüsünü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Basın mensupları ile jandarmalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.