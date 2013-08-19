Ali İsmail Korkmaz'ın hastanedeki görüntüleri yayınlandı

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanan ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte hastane koridorunda dolaştığı gözlenen Korkmaz’ın polise ifade verdikten sonra arkadaşlarıyla hazırlanan raporu okuduğu görülüyor.

3 Haziran’da Yunus Emre Cadde-si’nde meydana gelen olay sonrasında arkadaşları Fırat, Ahmet ve Turhan ile birlikte Anadolu Üniversitesi içindeki Mavi Hastanesi’ne giden Ali İsmail Korkmaz, burada gerekli tedavi yapıldıktan sonra beyin tomografisi çekilemediği için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Korkmaz burada hastaneye geliş sebebi olarak eşya taşırken 8-10 basamaklı merdivenden düştüğünü beyan etti. ‘Genel durum iyi ve bilinci yerinde’ olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gelen Korkmaz’a, burada gerekli tedavisi yapıldı. 3,5 saat gözlem altında tutulan Korkmaz, daha sonra taburcu edildi. Korkmaz’ın Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı. Gerekli röntgen ve tomografileri çekildikten sonra kolu sargıya alınan Korkmaz, refakatçi bekleme bölümünde bir süre arkadaşlarıyla sohbet etti. Daha sonra Hastane Polis Odası’na girerek yaşanan olayları anlattı. Bir süre odada kalan Korkmaz’ın, çıktıktan sonra elindeki tutanağı arkadaşlarıyla okuduğu görüldü. Korkmaz ve arkadaşları daha sonra hastaneden ayrıldı. Olay günü Korkmaz’ın hastaneye götürülmesine yardımcı olan arkadaşı Fırat Köse, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ali, sivil kıyafetli kişilerin kendisini darp ettiğini, birinin elinde sopa olduğunu söyledi. Çok yorgun olduğu için daha fazla üstüne gitmedik. Ali’yi eve getirip uyuttuk. Saat 5’e kadar yattı. 5’te kalkıp ifade vermek üzere karakola gitmesi gerekiyordu. Karakolda da polislerin sorularını net cevaplayamadığı için hastaneye sevk ettiler. Orada beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.”