Ali İsmail Korkmaz'a darpın tanığı, katillerin eşkâlini verdi

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin tanık S.B.Y, hem Korkmaz’ı döven “Balyoz Timi”nde yer alanların polis ve sivil kişilerin eşkâllerini ve yaptıklarını anlattı. Polis ve sivillerden oluşan timin yaptıklarını 3 saat boyunca izleyen ve konuşmalarına tanıklık eden S.B.Y’nin “Polislerden biri elinde budaklı sopa olan sivil şahsa ‘Başımıza iş açacaksın sakin ol’ diye söyledi” sözleri de ifade tutanağına geçti.

Korkmaz’ın katledilmesiyle ilgili cinayetin faillerine bir türlü “ulaşılamazken” soruşturma dosyasına giren bir tanığın ifadesi o gece Korkmaz’a kimlerin nasıl saldırdığını; bu “polisle-sivilin” karışık olduğu gruptakilerin eşkâllerini anlattı.

Robot resmini çizdi

Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşcı'nın haberine göre, Kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra kendi evine doğru giderken tanık olduklarını ifadesinde aktaran S.B.Y, bölgede yer alan kişilerle karşılaşmasını ve eşkâllerini şöyle anlattı: “...Biber gazından etkilendim ve fırının içerisine girdim. Fırının içerisinde iki şahıs haricinde elinde plastik siyah cop olan sivil giyimli ve polis olduğunu zannettiğim bir şahıs vardı. Ben biber gazının etkisinin geçmesi için yaklaşık 10-15 dakika fırının içerisinde kaldım. Dışarıda ellerinde cop olan sivil giyimli şahıslar vardı. Bu şahısların olduğu yerden telsiz sesi geliyordu. Ayrıca polislerin yanında elinde beysbol sopası olan 1.60-1.65 boylarında topluca, 85-90 kg. civarında saçları kırlaşmış bir şahıs vardı. Ayrıca elinde budaklı sopa olan 1.60-1.65 boylarında atletik vücutlu 30-35 yaşlarında saçı kıvırcık, siyah saçlı bir şahıs, ayrıca 25-30 yaşlarında 1.65 civarında zayıf bir şahıs vardı. Bu 3 şahıs zannedersem sivil şahıslardı.”

Beş kişi daha vardı

Tanık bu kişilerin yanında coplarından dolayı sivil polis olduğunu düşündüğü 5 kişinin daha bulunduğunu belirterek “Polislerden birinin yüzünde gaz maskesi vardı. Maskenin üzerinde herhangi bir harf ya da rakam yoktu. Bu şahıs ara sıra maskeyi çıkardığında bıyıklı, kısa saçlı ve esmer şahıs olduğunu gördüm. Bu şahsın yaklaşık 1.70 boyu vardı. Hatırladığım diğer polis ise 1.75-1.80 boyunda zayıf, uzun kıvırcık saçları vardı, saçları omuzlarına değer vaziyette idi. Saçları kırlaşmış görüntüde idi” ifadesiyle de polis eşkâllerini savcılığa aktardı. Korkmaz’ın dövüldüğü bölgede yer alan fırının bulunduğu caddeden “yapmayın, etmeyin” diye bağırma ve yalvarma sesleri duyunca yeniden fırının olduğu yere döndüğünü anlatan tanık, “Bu şahsı uzun kır saçlı diye tarif ettiğim polis ile başka bir polis kolundan tutup götürüyorlardı, bunu kapalı pazar hizasına doğru götürüyorlardı. Bu polislerin yanında eli budaklı diye tabir ettiğim şahıs ile beraber bir sivil polis daha vardı. Bu şahsı darp etmeye başladılar. Coplarla, tekmelerle bu şahsı darp ediyorlardı. Polisler arasında elinde budaklı odun olan şahıs da vardı. Bu şahıs da gerek sopa ile gerekse tekmelerle bu şahsı darp ediyorlardı. Bir süre sonra sivil polisler şahsın başından ayrıldılar. Dayak yiyen bu şahsın başında elinde budaklı odun olan şahıs kaldı. Bu şahıs darp etmeye devam etti. Dayak yiyen şahıs bir an fırsatını bularak bu şahsın elinden kurtulup kaçtı. Elinde budaklı odun olan bu şahıs tekrar fırının oraya döndü. Ben de fırının oraya döndüm” dedi. Yarım saat sonra evine gitmek için yola çıktığını anlatan tanık, eli sopalı ve coplu grubun bu kez de “uzun boylu, sarışın, kısa saçlı” birisini sopa ve tekmelerle dövmeye başladıklarını, dövülen kişinin de “Ben su almaya geldim yapmayın” diye yalvardığını aktardı.

Pusuya düşürmüşler

Tanık, olayların yatışmasını beklediği sırada çevik kuvvetin müdahalesiyle bulunduğu yere doğru iki kişinin koşmaya başladığını belirterek şunları anlattı: “Bu şahıslardan öndeki şahıs sonradan gazetelerde resmini gördüğüm İsmail isimli şahıstı. Elinde budaklı odun olan şahıs daha önceden Sanayi Sokak üzerinde küçük bir pasajın köşesinde pusuya yatmıştı. Hatta bu şahıs bana ‘Ben çıkarken sen geriye kaç’ diye söyledi. Elinde beysbol sopası olan şahıs ile bunun yanındaki 3-4 tane polis copu olan şahıslar İsmail’i yakaladılar. Sopa ve coplarla darp etmeye başladılar. İsmail darbelerin etkisi ile yere düştü ve kaldırıma oturur vaziyette durdu. Bu esnada da şahıslar ellerindeki coplar ve sopa ile ayrıca ayakları ile İsmail’i darp etmeye devam ettiler. İsmail iki elini başına doğru tutuyordu, elinde beysbol sopası olan sivil şahıs İsmail’in yüzüne doğru tekme ile vurunca İsmail kaldırıma düşerek başını da kaldırım taşına çarptı ve kendinden geçti. Polisler ve elinde beysbol sopası olan şahıs ve diğer şahıs benim de bulunduğum fırının yanına geldiler. İsmail birkaç dakika sonra kendine geldi. Elinde beysbol sopası olan şahıs sinkaflı sözler ile küfredip ‘Sen hâlâ burada mısın’ diye söyledi. İsmail de sessiz bir şekilde bu şahsa karşılık verdi. Elinde beysbol sopası olan şahıs sen bana ne dedin diyerek İsmail’in yanına gidip kafasına doğru 4-5 kez tekme ile vurdu. Ayrıca birkaç kez tekme ile beline vurdu.”

Tanık, koşarak uzaklaşmaya çalışan ve başka bir polis grubunun daha saldırdığı Korkmaz’ı bir daha görmediğini söyledi. Fırının önüne daha önce hiç görmediği sivil polislerin geldiğini aktaran tanık S.B.Y, “Polislerden biri elinde budaklı sopa olan sivil şahsa ‘Başımıza iş açacaksın sakin ol’ diye söyledi” ifadesini verdi. S.B.Y, elinde budaklı odun olan sivil şahıs ile uzun saçlı polisi teşhis edebileceğini de söyledi.