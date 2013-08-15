Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Eskişehir'de 2 Haziran'da düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında sopalı kişilerin saldırısına uğrayan ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz cinayetiyle ilgili aranan 20 yaşındaki pideci E.F. de tutuklandı; böylece tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı yerdeki fırının kamera görüntülerinin Jandarma Kriminal Birimi'nde açılmasının ardından saldırganlar arasında görüntüsü bulunan ve güvenlik güçlerince aranan E.F. dün Konya'nın Yunak ilçesinde jandarmalar tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen E.F., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Bir başka yerdeki pidecide çalıştığını söyleyen E.F., "Olay gecesi fırının yanındaki arkadaşlarımızı ziyarete gittim. Polisler kaçan bir kişiyi durdurmamız için bize seslendi. Bunun üzerine biz de bu kişiyi durdurduk. Ben bu kişiye dövmedim" dedi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen tarafından sorgulanan E.F., tutuklama istemiyle sevk edildiği Nöbetçi 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Olayla ilgili olarak, 7 Ağustos tarihinde de polis memuru M.S., fırın sahibi İ.K.. ile fırın çalışanları R.K. ve M.V. de tutuklanmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, 19 gün tutuklu kalan özel halk otobüsü şoförü S.K. ise serbest bırakılmıştı.