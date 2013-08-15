T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Eskişehir'de sopalı siviller ve polisler tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın zanlılarından biri daha tutuklandı; toplam 1'i polis 5 kişi tutuklanmış oldu

15 Ağustos 2013 21:32

Eskişehir'de 2 Haziran'da düzenlenen Gezi Parkı protestoları sırasında sopalı kişilerin saldırısına uğrayan ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz cinayetiyle ilgili aranan 20 yaşındaki pideci E.F. de tutuklandı; böylece tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı yerdeki fırının kamera görüntülerinin Jandarma Kriminal Birimi'nde açılmasının ardından saldırganlar arasında görüntüsü bulunan ve güvenlik güçlerince aranan E.F. dün Konya'nın Yunak ilçesinde jandarmalar tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen E.F., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Bir başka yerdeki pidecide çalıştığını söyleyen E.F., "Olay gecesi fırının yanındaki arkadaşlarımızı ziyarete gittim. Polisler kaçan bir kişiyi durdurmamız için bize seslendi. Bunun üzerine biz de bu kişiyi durdurduk. Ben bu kişiye dövmedim" dedi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen tarafından sorgulanan E.F., tutuklama istemiyle sevk edildiği Nöbetçi 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Olayla ilgili olarak, 7 Ağustos tarihinde de polis memuru M.S., fırın sahibi İ.K.. ile fırın çalışanları R.K. ve M.V. de tutuklanmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, 19 gün tutuklu kalan özel halk otobüsü şoförü S.K. ise serbest bırakılmıştı.

 

ETİKETLER

ali ismail korkmazeli sopalılardövüldüöldürüldü19 yaşındaydıvalitunatutuklamapolisemniyet

İlgili Haberler

Bilirkişi, Ali İsmail Korkmaz'ı darp eden saldırganları tespit edemedi

Gezi Parkı olaylarında darp edilerek öldürülen Korkmaz ile ilgili bilirkişi raporunda, çözünürlüğün düşük olması nedeniyle saldırganların teşhis edilemediği belirtildi

Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili 6 polise tanık teşhisi

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katil zanlılarının yakalanması adına 6 polise Jandarma tarafından tanık teşhisi yaptırıldı

Ali İsmail Korkmaz'a darpın tanığı, katillerin eşkâlini verdi

Tanığın ifadesi o gece Korkmaz’a kimlerin nasıl saldırdığını; bu 'polisle-sivilin' karışık olduğu gruptakilerin eşkâllerini anlattı

Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerini fırıncı silmiş

Eskişehir'de Gezi protestoları sırasında polis ve sivil kişiler tarafından öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişmeler var. Silinen görüntüler izlendi

Ali İsmail Korkmaz cinayetinde biri polis dört kişi tutuklandı

Eskişehir’de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin soruşturmada dört kişi tutuklandı. Tutuklananlardan sivil polis Mevlüt Sağalman ifadesinde, Korkmaz'ın başına değil sadece karnına tekme attığını ileri sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24