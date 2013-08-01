Ali İsmail'in organları için sanayide kutu yaptırılmış!

Eskişehir’de beyzbol sopası ve coplarla dövülerek öldürülen İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın Adli Tıp incelemesi için alınan “beyin, akciğer, karaciğer, kalbin tamamı, böbrek parçaları ve iki tüp kan” örneklerinin sanayide “oto kaportacıya” yaptırılan kutuyla Ankara Adli Tıp’a gönderildiği ortaya çıktı.

İlhan Taşçı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre sivil-polis kişiler tarafından dövülerek öldürülen Korkmaz’ın doku ve kan örneklerinin konulacağı galvaniz kutu, Eskişehir Sanayi Çarşısı’ndaki ‘Sever Oto Kaporta Boya Atölyesi’nde yaptırıldı. Kaporta atölyesi de bu “hizmetin” bedeli olarak Eskişehir Başsavcılığı’na 59 liralık fatura kesti. Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, “Sanayide kutuyu niye yaptırmışlar bilmiyorum. İlk kez sizden duydum” dedi. Ali İsmail Korkmaz’ın yaşamını yitirmesinin ardından yapılan otopside, cesedinden “beyin, akciğer, karaciğer, kalbin tamamı, böbrek parçaları ve iki tüp kan örneği” alındı. Alınan “materyaller” de “histopatolojik (doku) ve toksikolojik (toksin)” incelemesi yapılmak üzere, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Ancak doku ve kan örneklerinin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesinde pek de alışık olunmayan bir yönteme başvurulduğu anlaşıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan belge ve yazışmalara göre Eskişehir Sanayi Çarşısı’ndaki Sever Oto Kaporta-Boya Atölyesi’ne galvaniz kutu yaptırıldı. Sever Oto Kaporta-Boya Atölyesi de yaptığı bu iş karşılığında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı adına 10 Temmuz 2013 tarihinde 59 liralık fatura kesti.

Gezi Direnişi sırasında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın cesedinden alınan "beyin, akciğer, karaciğer, kalbin tamamı, böbrek parçaları ve iki tüp kan örneği"nin Adli Tıp incelemesine, sanayide kaportacıda yaptırılan galvaniz kutuyla gönderildiği ortaya çıktı.

Ali'nin ismi faturada

* Faturanın işin cinsine ilişkin bölümünde “1 Adet Galvaniz Kutu” yazılırken, faturanın orta kısmına “Ali İsmail Korkmaz” ismi yazıldı. Ali İsmail Korkmaz cinayet dosyasının numarası olan 2013/15656 faturada yanlışlıkla “16656” olarak yer aldı.

Soruşturmadan alınan savcı Hakan Ali Erkan imzasını taşıyan “sarf kararı”nda şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2013/15656 sırasında kayıtlı soruşturma dosyası ile yürütülen maktul Ali İsmail Korkmaz’ın 10.7.2013 günü yapılan otopsi işlemi sonucu cesedinden alınan parçaların Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderilmesi için galvaniz işlemi yaptırıldığı ve sonucunda Sever Oto Kaporta isimli işyerinin 10.7. 2013 gün ve Seri A 040997 Seri numaralı 59 TL bedelli faturayı ibra ettiği anlaşılmakla, bahsi geçen fatura tutarının ileride haksız çıkacak taraftan karşılanmak üzere şimdilik maliyede mevcut suçüstü ödeneğinden ödenmesine karar verildi.”

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Fatih Yavuz, normalde örnek alma kavanozları olduğunu belirterek “Kutunun içine konulduğunu zannetmiyorum. Olayı bilmiyorum ama hepsini taşımak içindir. Bir kutu yaptırıp içine böbrek, dalak öyle rastgele atılmaz. Normalde standart kavanozları var. Onlara konur, otopside 5-6 örnek kabı olur. Tümünü taşımak için bir kaptır diye düşünüyorum. Öbür türlü olamaz” değerlendirmesini yaptı. Doku ve kan örneklerinin sanayide yaptırılan kutuya doğrudan mı konulduğu, yoksa medikal bir kutunun koruması için mi yaptırıldığı anlaşılamadı.