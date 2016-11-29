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Ebru Şallı'dan Arda Turan açıklaması

Ebru Şallı'nın hacklenen Instagram hesabından Arda Turan ile mesajlaşmaları paylaşılmıştı

29 Kasım 2016 22:32

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesapları hacklenen ve Arda turan ile olan yazışmaları internete düşen Ebru Şallı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Şallı “Arkadaşımla aramdaki mesajların bir yerlerinin kesilip başka yerlere yapıştırılması hoş olmadı. Ben 2 çocuğu olan, 20 yıldır faydalı işler için uğraşan Türkiye'ye mal olmuş bir insanım” dedi.

Renkli Sayfalar'a konuk olan Ebru Şallı'nın açıklamaları şöyle:

"Herkesin başına gelebilir. Asıl son hacklenme sorunu. Bu dünyada da oluyor. Evinize bir hırsız giriyor ve eşyalarınız çalınıyor öyle düşünün. Arkadaşımla aramdaki mesajların bir yerlerinin kesilip başka yerlere yapıştırılması hoş olmadı. Ben 2 çocuğu olan, 20 yıldır faydalı işler için uğraşan Türkiye'ye mal olmuş bir insanım. Biz o arkadaşımla birlikte çok çalışmalar yaptık, çevrem de biliyor. Buraya da gelecek yine beraber işler yapacağız. Telefonda da konuşuruz, mesajlaşırız da... İlle bir şeyler mi olması gerekiyor?"

Cem Yılmaz ile ilişkisi yılan hikayesine dönen Şallı, aşk hayatıyla ilgili de kaçamak konuştu.

"Hayatımda biri olup olmadığı konusuyla ilgili konuşmayacağım. İlla ki bir şeyler vardır ama konuşmasam daha iyi olacak."   

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