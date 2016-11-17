Ebru Şallı, Arda Turan'la yazışmalarını doğruladı: Bu bir haneye tecavüz!

Önceki gün sosyal medya hesapları hack’lenen Ebru Şallı, Arda Turan’la yazışmalarını doğrularken, "arkadaş olduklarını, telefon numarası değiştiği için Instagram DM’den kendisine ulaştığını, omurilik felçlileri için çalıştıklarını" öne sürdü. "Aramızda kesinlikle bir şey yok. Ortada çirkin bir durum varmış gibi gösterilme durumu var" diyen Şallı, "Bu bir haneye tecavüzdür. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir" ifadesini kullandı.

Şallı'nın hacklenen hesabından Arda Turan'la yaptığı yazışmalara dair paylaşımlarda, ikili arasındaki samimi diyaloglar yer almıştı.

Habertürk'ten Esin Övet'in sorularını yanıtlayan Ebru Şallı'nın açıklamaları şöyle:

- Kimden nasıl bir mesaj geldi ve ne oldu da sosyal medya hesaplarını hacker’lara kaptırdın?

Asuman Dabak’tan “Ebru’cuğum, sana bir link gönderiyorum. Bakar mısın lütfen, önemli” diye bir mesaj geldi. Birkaç kez bastım, açılmadı. Sonra ben, “Canım, uzun süredir görüşmüyoruz. Hayırdır ama açılmıyor” diye cevap verdim. Sonra bir link daha attı, “Buna bak mutlaka” dedi. Ben de açtım. Ve 15 dakika sonra ablam arayıp “Senin Twitter hesabından tuhaf tuhaf şeyler yazılıyor. Hesabın mı hack’lendi” dedi. Oradan öğrendim. Sonra da Instagram’ı ele geçirdiler. Instagram’ı geri aldık ama Twitter için uğraşıyoruz.

- Arda Turan’la özel mesajların ortaya çıktı. Aranızda bir şey var mı?

Esin’ciğim, Arda benim arkadaşım. Aramızda kesinlikle bir şey yok. Ortada çirkin bir durum varmış gibi gösterilme durumu var. Ben normalde zaten çok DM kullanan biri değilim. Normalde telefonumuz var birbirimizde Arda ile. Ancak ben numaramı değiştirdim.

Biliyorsun son birkaç aydır birkaç kez numara değiştirdim. Hatta sen de bana DM’den ulaştın kaç kez telefonlar değişince. Arda benim arkadaşım. Normalde arar, her zaman konuşuruz. Ben omurilik felçlileri sözcüsüyüm. Arda’yı da dahil ettim. Bana yardım etti.

Uzun süredir tanışıyoruz, Instagram’dan takip ediyoruz birbirimizi. Hatta önümüzdeki günlerde birlikte bir proje yapacağız. Yazışmalarda çoğunluk olarak omurilik felçlileriyle ilgili konular var. Ama oraları cımbızlayıp çekip koymuşlar. Bir şey yok Arda’yla aramda, sadece arkadaşım. Zaten yayınlanan mesajlar bölümünde de bir şey yok.

- Şu an Twitter hâlâ ellerinde mi?

Evet, onu da geri alabilmek için uğraşıyoruz. Son zamanlarda çok kişi hack’leniyormuş. Bu bir haneye tecavüzdür. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir! Ne kadar boş vakti var bu insanların. Ellerine ne geçiyor? Benim bunlarla uğraşacak vaktim yok. Çalışıyorum, 2 çocuğum var. Bunlar cidden çok kötü şeyler.

- Başka görüşmeler de ortaya çıkabilir mi?

DM’den yazışan biri değilim. Arda bana ulaşamayınca yazmış. Hatırla, sen de bana oradan yazdın ulaşamayınca. Çünkü birkaç kez telefonum değişti. 2 hafta önce de numaramı değiştirdim. Ama dediğim gibi, korkunç kötü bir durum bu.

- Senin fake hesapların var mı başkalarını gizli gizli takip ettiğin?

Yok, gerçekten buna vaktim yok. Fake hesaplar açmak, böyle şeylerle uğraşmak büyük zaman kaybı. Bu insanların normal insanlar olmadığını düşünüyorum.

Dünyada bu kadar sorun varken, bunlar ne kazandırıyor kendilerine hiç anlamıyorum. Gerçekten çok korkunç, kötü insanlar. Benim 2 çocuğum var, ailem var, özel hayatımız var. Bunlar konuşulunca zarar görüyoruz. İnsanların daha hassas olmaları gerek. Ki tekrar ediyorum, bu yazışmalarda kötü yöne çekilecek hiçbir şey yok.