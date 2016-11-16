Ebru Şallı'nın hacklenen Instagram hesabından Arda Turan ile samimi mesajlaşmaları paylaşıldı

A Milli Takım'ın kaptanı ve Barcelona'daki yıldız oyuncu Arda Turan ile eski manken Ebru Şallı arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı.

İddiaya göre Ebru Şallı'nın instagram hesabı hacklendi. Hesabı hackleyen kişiler Şallı'nın Arda Turan ile arasında geçen yazışmaları deşifre etti.

İkili arasında geçtiği iddia edilen diyaloglardaki samimiyet hayli dikkat çekti. Ebru Şallı'nın son olarak twitter hesabından, "Bazı erkeklerin sevgilisi olduğu halde bana asılmalarından bıktım! Değil mi Arda?" şeklindeki mesajı dikkat çekti.

Şallı, bir süre sonra ise twitter ve instagram hesaplarının hacklendiğini duyurdu. Ancak ikili arasındaki diyalogları Şallı tarafından da Arda tarafından da yalanlanmadı. Arda Turan ile Ebru Şallı arasında instagram'da geçen diyaloglardan bazıları şöyle:



