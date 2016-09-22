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Cem Yılmaz: Ebru Şallı sevdiğim bir arkadaşım

"Yıllardır sizin sayenizde hep büyük aşklar yaşanıyor, bitiyor"

22 Eylül 2016 11:53

Komedyen Cem Yılmaz Ebru Şallı'yla birlikte olduğu iddialarını yalanladı.Yılmaz “Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yıllardır sizin sayenizde hep büyük aşklar yaşanıyor, bitiyor. Özel hayatımızla ilgili yorumları sizlere bırakıyoruz" dedi. 

Başrollerini Burcu Biricik ile Özgün Çoban'ın paylaştığı 'Çok Uzak Fazla Yakın'ın galası önceki akşam Trump Towers’ta yapıldı. Galaya katılanlar arasında Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu da vardı. Fuaye alanında birbirinden uzak duran ikili, içeride buluştu ve filmi yan yana izledi. Yılmaz, gazetecilerin Ebru Şallı'yla birlikte olduğuna yönelik sorularını da cevapladı.

"Nasıl olmuş?"

Film başlamadan önce bir arkadaşından kırmızı çerçeveli okuma gözlüğünü alıp takan Ahu Yağtu, “Nasıl olmuş?” diyerek Cem Yılmaz’a döndü. Gülmeye başlayan Yılmaz, esprili bir yanıtla beğenmediğini ifade etti: “Kemal olsam, hep bende kalırdım!”

 


"Ebru sevdiğim bir arkadaşım"

Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı ile görüntülenen 43 yaşındaki ünlü komedyen, Şallı’yla birlikte olduğu iddialarıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yıllardır sizin sayenizde hep büyük aşklar yaşanıyor, bitiyor. Özel hayatımızla ilgili yorumları sizlere bırakıyoruz.”

 
 

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Ebru ŞallıCem YılmazSinan Akçıl

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