Ebru Şallı: Cem Yılmaz tüm kadınlara saygısızlık etmiş, haddini aşmış

Ebru Şallı, yaz aylarında sevgilisi olduğu iddia edilen Cem Yılmaz'ın "Ateş et ve unut" ifadesiyle ilgili olarak "Çok ayıp. Tüm kadınlara Tüm kadınlara saygısızlık etmiş. Haddini aşmış. Ağzından çıkanı kulağı hiç duymuyor" dedi.

Cem Yılmaz'ın 4 gün önce "Aşka inanıyor musunuz?" sorusuna "İnanmıyorum" dedikten sonra Mustafa Sandal'ın 'Ateş Et ve Unut' şarkısını söylediği iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Hürriyet Kelebek'teki haber uydurmadır, zorlamadır. Kendi zorlama haberine, yorumları ile bi de köşe yazısı da aradan cıkarmış hazret. Halbuki bir film galasındaki bu soru cevabın videosu da var. Ama bir aydır oynadıkları oyun tatlı geliyor demek ki" demişti.

Ebru Şallı ise söz konusu iddia ile ilgili olarak "Çok ayıp. Tüm kadınlara Tüm kadınlara saygısızlık etmiş. Haddini aşmış. Ağzından çıkanı kulağı hiç duymuyor" dedi.