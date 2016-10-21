T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ebru Şallı: Cem Yılmaz tüm kadınlara saygısızlık etmiş, haddini aşmış

Cem Yılmaz söz konusu iddiaları yalanlamıştı

21 Ekim 2016 14:10

Ebru Şallı, yaz aylarında sevgilisi olduğu iddia edilen Cem Yılmaz'ın "Ateş et ve unut" ifadesiyle ilgili olarak  "Çok ayıp. Tüm kadınlara Tüm kadınlara saygısızlık etmiş. Haddini aşmış. Ağzından çıkanı kulağı hiç duymuyor" dedi. 

Cem Yılmaz'ın 4 gün önce "Aşka inanıyor musunuz?" sorusuna "İnanmıyorum" dedikten sonra Mustafa Sandal'ın 'Ateş Et ve Unut' şarkısını söylediği iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Hürriyet Kelebek'teki haber uydurmadır, zorlamadır. Kendi zorlama haberine, yorumları ile bi de köşe yazısı da aradan cıkarmış hazret. Halbuki bir film galasındaki bu soru cevabın videosu da var. Ama bir aydır oynadıkları oyun tatlı geliyor demek ki" demişti.

Ebru Şallı ise söz konusu iddia ile ilgili olarak "Çok ayıp. Tüm kadınlara Tüm kadınlara saygısızlık etmiş. Haddini aşmış. Ağzından çıkanı kulağı hiç duymuyor" dedi.

ETİKETLER

Cem YılmazEbru Şallıateş et ve unut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24