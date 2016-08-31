Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ebru Şallı: İlişkimizde bir sorun yok

Bodrum tatilinde birlikte görüntülendiği ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkiyle ilgili konuşan eski manken Ebru Şallı "İlişkimizde bir sorun yok. Bu ilişki hakkında da çok konuşmak istemiyorum" dedi.

Bebek'te karşılaştığı magazin muhabirlerine saç bakımı için kuaför salonuna gideceğini söyleyen Şallı, Cem Yılmaz’la ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Konuşmamam gerekiyor

Kelebek'teki habere göre, “Arkadaşlar, ilişkimizde bir sorun yok, gayet iyi. Bu ilişki hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Benim konuşmam doğru olmaz. Bu ilişkiyle ilgili fazla konuşmamam gerekiyor. Kesin konuşmam için daha çok erken” diyen Ebru Şallı, “Yoksa Cem Yılmaz konuşmanızı yasakladı mı?” sorusunu gülerek yanıtsız bıraktı.