T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ebru Gündeş çiftliğini satamadı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki çiftliğinde her gün yaklaşık 30 bin litre süt ürettiği çiftliğini satışa çıkaran Ebru Gündeş'in çiftliği satılmadı

16 Mart 2014 11:41

Şarkıcı Ebru Gündeş'in bine yakın süt ineği bulunan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki çiftliğinde her gün yaklaşık 30 bin litre süt üretiyordu.

Burak Can'ın hürriyet'te yer alan haberine göre, Ebru Gündeş de bine yakın süt ineği bulunan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki çiftliğinde her gün yaklaşık 30 bin litre süt üretiyordu. 2009’da 500 dönüm arazi üzerine yapılan büyükbaş hayvan çiftliğini satın alan Gündeş, eşi Reza Zarrab’ın adının yolsuzluk soruşturmasında geçmesinin ardından ocak ayında çiftliği 4 milyon lira bedelle satışa çıkarmıştı. Ancak Gündeş çiftliğini satamadı.

ETİKETLER

ebru gündeşçiftliksatışreza zarrabtekirdağmuratlı

İlgili Haberler

Ebru Gündeş'e emniyette ne sordular?

Önceki gün saat 20.00 sıralarında avukatlarıyla birlikte emniyete gelen Ebru Gündeş, saat 22.00’da ifadesini tamamladı ve emniyetten ayrıldı; ağabeyinin ifadesi de 23.40’da bitti

Reza Zarrab'ın hediye ettiği at Ebru Gündeş'i Veliefendi'de sevindirdi

Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Reza Zarrab'ın hediye ettiği at Ebru Gündeş'e 46 bin 500 TL kazandırdı

Ebru Gündeş'le eşi Reza Zarrab arasında 200 bin dolarlık tuhaf bir hikaye

Şarkıcı Ebru Gündeş ve ağabeyi Kumartaşlıoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Reza Zarrab'dan 'savcıya verme' gerekçesiyle 200 bin dolar aldığı öne sürüldü

Reza Zarrab'ı cezaevinden eşi Ebru Gündeş aldı

17 Aralık soruşturması kapsamında bugün tahliye olan Reza Zarrab'ı cezaevi önünden eşi Ebru Gündeş aldı

Avukatından Ebru Gündeş'e: Kocanı eve gönderiyorum şekerim

Reza Zarrab tahliye haberini veren avukat Şeyda Yıldırım'ın, telefonla konuştuğu Gündeş'e 'Kocanı akşam eve gönderiyorum. Gözün aydın şekerim' dediği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24