Ebru Gündeş çiftliğini satamadı

Şarkıcı Ebru Gündeş'in bine yakın süt ineği bulunan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki çiftliğinde her gün yaklaşık 30 bin litre süt üretiyordu.

Burak Can'ın hürriyet'te yer alan haberine göre, Ebru Gündeş de bine yakın süt ineği bulunan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki çiftliğinde her gün yaklaşık 30 bin litre süt üretiyordu. 2009’da 500 dönüm arazi üzerine yapılan büyükbaş hayvan çiftliğini satın alan Gündeş, eşi Reza Zarrab’ın adının yolsuzluk soruşturmasında geçmesinin ardından ocak ayında çiftliği 4 milyon lira bedelle satışa çıkarmıştı. Ancak Gündeş çiftliğini satamadı.