Reza Zarrab'ın hediye ettiği at Ebru Gündeş'i Veliefendi'de sevindirdi

17 Aralık’ta düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonucunda tutuklanarak cezaevine giren işadamı Reza Zerrab’ın eşi Ebru Gündeş’e hediye ettiği at yarış kazandı.

Veliefendi Hipodromu’nda bu akşam Ebru Gündeş Sarraf adına kayıtlı koşan 6 yaşındaki DutyFree, 46 bin 500 TL ikramiyeli koşuyu kazanarak günler sonra sahibesinin yüzünü güldürmüş oldu. Jokey Gökhan Kocakaya ile start alan safkan, gecenin beşinci yarışı olan “My Volga Boatman Koşusu”nu kazanma başarısının gösterdi.

Zerrab, “DutyFree” isimli safkan İngiliz atını Ebru Gündeş’e doğum günü hediyesi olarak önceki yıl 800 bin TL’ye satın almıştı.