Ebru Gündeş'e emniyette ne sordular?

Şarkıcı Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab’ın tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu ile birlikte ifade verdi. İfadede, Gündeş ve ağabeyine, Zarrab’la yaptıkları telefon konuşmalarının sorulduğu belirtildi.

Gündeş ve ağabeyi, yeni yıla girmeden ifadeleri tamamlanarak emniyetten ayrıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işadamı Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş ve ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu’nu ifade vermeye davet etti.

Önceki gün saat 20.00 sıralarında avukatlarıyla birlikte emniyete gelen Gündeş, saat 22.00’da ifadesini tamamladı ve emniyetten ayrıldı.

Ağabeyinin ifadesi de 23.40’da bitti. Posta'da yer alan habere göre, Gündeş ve ağabeyine, Zarrab’la yaptıkları telefon konuşmalarının sorulduğu belirtildi. Eşinin tutuklanmasının ardından Gündeş, bütün yılbaşı programlarını iptal etmişti.

Gündeş, savcılık izniyle her gün eşinin tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’ne yaptığı ziyareti önceki gün gerçekleştirmemişti. Eşinin isteği üzerine Gündeş’in cezaevine gümüş işlemeli oltu taşından 4 tespih ve 6 takım elbise götürdüğü ortaya çıktı.