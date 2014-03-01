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Avukatından Ebru Gündeş'e: Kocanı eve gönderiyorum şekerim

Reza Zarrab tahliye haberini veren avukat Şeyda Yıldırım'ın, telefonla konuştuğu Gündeş'e 'Kocanı akşam eve gönderiyorum. Gözün aydın şekerim' dediği öğrenildi

01 Mart 2014 12:45


17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Ebru Gündeş'in eşi iş adamı Reza Zarrab avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Avukatların yaptığı itiraz mahkeme tarafından bugün değerlendirildi. İş adamı Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım gün boyu karar için adliyede bekledi.

 

'Kocanı eve gönderiyorum şekerim'

 

Mahkemenin tahliye kararını açıklamasıyla avukat Yıldırım ilk iş olarak ünlü sanatçı Ebru Gündeş'i arayarak müjdeli haberi verdi. Avukat Yıldırım'ın, telefonla konuştuğu Gündeş'e "Kocanı akşam eve gönderiyorum. Gözün aydın şekerim" dediği öğrenildi.

Haber karşısında çok sevinen Gündeş'in, görüşmede avukat Yıldırım'a teşekkür ettiği belirtildi.

 

Gözyaşlarını tutamamıştı

 

Gündeş eşi Zarrab'ı, tutuklama kararının ardından sık sık Metris Cezaevi'ne giderek ziyaret etmişti. Sağlık kontrolü için zaman zaman hastaneye götürülen eşini burada da yalnız bırakmayan Gündeş kameralara hep üzgün bir şekilde yansımıştı. Gündeş eşi tutuklandıktan sonra, jüri üyeliğini yaptığı yarışmada duygularını anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.

 

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