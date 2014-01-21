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Ebru Gündeş alyansını çıkardı

İddialara göre, Ebru Gündeş 10 Ocak'tan beri kocası ile görüşmelere gitmiyor

21 Ocak 2014 00:21

Yolsuzluk iddiaları ile yürütülen 17 Aralık operasyonundan sonra tutuklanan iş adamı Reza Zerrab’ın eşi Ebru Gündeş’in alyansını çıkardığı dikkat çekti. Gündeş’in tavrı Zerrab’ın mahkeme kararı ile dinlenen telefon konuşmalarında ortaya çıkan kadınlarla ilgili sözlerine bağlandı.

Mynet’de yer alan habere göre 10 Ocak'tan beri Ebru Gündeş kocası ile görüşmelere gitmiyor.

Ebru Gündeş 24 Aralık'taki 'O Ses Türkiye' yarışmasında, "Reza ile birbirimize iyi ve kötü günde olmak için söz verdik. İnşallah bu kötü günler çabuk geçer demişti."

Dosyaya giren telefon kayıtlarına göre Reza Zarrab ile Yücel Ö. arasında şu görüşme geçiyor:

Zarrab: Ne yaptın organizasyonu?
Yücel Ö: Organizasyon tamam Rıza Bey. Bu adamlara nasıl söyleyeceğiz? Haberleri var kendilerinin değil mi?
Zarrab: Var tabii canım.
Yücel Ö: Bara koyacağım onları böyle oturtturacağım kızları, onlar gelsin.
Zarrab: Hepsini bir yere toplarsın. O şeyi ayarlayabildin mi; Arap'ı.
Yücel Ö: Ayarladım Rıza Bey. Çok önemli, Reza bey rica etti dedim son bir kez. Zaten nişanlanmış evli değil. Evliyim diyordu. 1.500 dolar vereceğim gel dedim; fazla vereceğim dedim.
Zarrab: 2 bin ver yeter ki onu mutlu etsin. Bana gelecek ama değil mi?
Yücel Ö: Sana gelecek evet.
Zarrab: Sırf bana hizmet etsin, geldiğinde konuş bakalım.
Yücel Ö: Tamam oldu.
Zarrab: Düzgün ayarladın değil mi?

 

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