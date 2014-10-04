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Sağlık

Ebola’ya karşı ‘şeytan çıkarma’ ayini

Liberyalı bir piskopos, Afrika'da üç binden fazla kişinin hayatını alan Ebola virüsüne karşı 'şeytan çıkarma ayini' yapılması gerektiğini söyledi

04 Ekim 2014 17:09

Liberyalı piskopos Edward Adjei, henüz tedavisi bulunamayan Ebola virüsünün “şeytan çıkarmayla” yenilebileceğini iddia etti. Büyük çaplı bir “şeytan çıkarma ayini” planlayan Adjei, "Ayinde pahalı olduğu için şarap yerine İngiliz yapımı Vimto adlı bir içeceğin kullanılacağını" söyledi.

Radikal’in haberine göre, “Ebola’ya ilahî müdahaleye” inanan Adjei, toplu şeytan çıkarma ayinleri yapmak amacıyla hükümeti ikna etmeye çalışıyor. Üç gün sürecek ayine, başkent Monrovia’da bulunan Başkanlık Sarayı’nın “temizlenmesi ve lanetinin kaldırılması” da dahil.

 

‘Başkanlık binasının kutsallığı bozuldu’


 

Konu hakkında Monrovia’nın yerel gazetelerine konuşan piskopos, “Başkanlık binası bizim ülkemizin cennete açılan kapısı, ancak kutsallığı bozuldu. Artık kimse Tanrı’yla saray aracılığıyla konuşmuyor, dolayısıyla Tanrı ülkemize sırtını döndü. Böyle bir şey olduğunda da ebola gibi şeylere karşı korumamızı kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.


 

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