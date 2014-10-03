Hacı adaylarında Ebola korkusu



Elias, yüzünde bir maskeyle Mekke'nin kalabalık sokaklarında yürüyor. Genç adam, hacı olmak için Malezya'dan gelmiş. Ancak Ebola korkusu nedeniyle kendini bu dini yolculuğa tam anlamıyla veremiyor. İsmail, "Sağlık nedenlerinden dolayı bu maskeyi takıyorum. Tabii Afrika ülkelerindeki bu Ebola salgınından haberdarız ve bu yüzden kendimi salgına karşı korumak istiyorum. Bu virüsten korkuyorum" diyor.

Mekke'ye hac görevini yerine getirmek amacıyla bu yıl yaklaşık 3 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Milyonlarca kişinin dar bir alanda bir araya gelmesi ise hastalıkların hızlı bir biçimde yayılma tehlikesi her zaman var. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle solunum yollarını etkileyen ölümcül MERS virüsüne karşı hacı adaylarını uyarıyor. Ancak hacca gidenlerin odağında Ebola virüsü de yer alıyor.

Karantina merkezi kuruldu

Mekke'deki En-Nur Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Manal Mansur, Suudi Arabistan'da şimdiye kadar Ebola vakasına rastlanmadığını söylüyor. Yine de olası Ebola vakaları için bir karantina merkezi kurulmuş.

Mansur, "Sağlık Bakanlığı bütün gerekli önlemleri alarak salgını engellemeye çalışıyor. Özellikle de Hac döneminde bu gerekli. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü ve kliniğimiz yoğun bir işbirliği içerisinde çalışacak" diye konuştu.

Suudi yetkililer, Ebola'nın yaygın olarak görüldüğü bölgelerden ise Hacı adayı almamaya karar verdi. Bu nedenle de Liberya, Sierra Leone ve Gine'den 7 bin kişinin vize başvurusunu reddetti. Bu durum, hayatı boyunca Hacı olmak için para biriktirmiş olan bazı Müslümanlar arasında kızgınlığa neden oldu.

Ebola salgınının şimdiye kadar büyük ölçüde kontrol altına alındığı Nijerya'daki Müslümanlar ise daha şanslı. Eylül ayı içerisinde toplam 76 bin Nijeryalı Mekke'ye gitti. Ancak Hacı adayları, Lagos Havaalanı'nın özel olarak hazırlanmış kontrol noktasında üç ayrı sağlık kontrolünden geçtikten sonra Suudi Arabistan'a doğru yola çıkan uçaklarına binebildiler.