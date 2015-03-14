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Sağlık

Dünyanın ilk başarılı penis nakli yapıldı

Stellenbosch Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 9 saat süren ameliyat sonrası hastanın nakledilen organı sorunsuz kullandığı belirtildi

14 Mart 2015 01:44

Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi, tarihin ilk başarılı penis naklini yaptıklarını duyurdu.

Stellenbosch Üniversitesi'nin Üroloji Bölümü'nden yapılan açıklamada, başkent Cape Town'daki Tygerberg Hastanesi'nin işbirliğiyle 11 Aralık 'ta yapılan penis nakli ameliyatının başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada ayrıca 9 saat süren ameliyatla naklin yapıldığı 21 yaşındaki hastanın tamamen iyileştiği ve nakledilen organını kullanabildiği kaydedildi.

Penislerini kanser veya başka hastalıklar nedeniyle kaybeden erkeklere ameliyatla penis nakli gerçekleştirilebileceği kaydedilen açıklamada 9 hastaya daha penis nakli yapılmasının planlandığı bildirildi.

Penis nakli 2005 yılında Çin 'de denenmiş ancak iki hafta sonra hasta yaşadığı psikolojik problemler nedeniyle nakledilen penisin geri alınmasını istemişti. 

 

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