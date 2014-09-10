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Penisini koparttıktan sonra duran kalbi yeniden çalıştırıldı

Adana'nın psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen emekli öğretmen 74 yaşındaki R.A, bıçakla penisini kesip koparttı

10 Eylül 2014 22:56

Adana'nın Yumurtalık İlçesi’nde psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 74 yaşındaki R.A'nın bıçakla penisini kesip kopartıktan sonra kalbinin durduğu ancak daha sonra yeniden çalıştırıldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtilen R.A, evde kimsenin olmadığı bir sırada bıçakla penisini kesti.

Çığlığı duyan komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis görevlileri, kanlar içindeki R.A'yı ve kopan penisini, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Hastanenin acil servisinde müdahale edilen R.A'nın bir kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hastanenin üroloji servisinde görevli doktorlarca ameliyata alınan R.A'nın kopan penisi, tıbbi olarak uygun olmadığı için yerine dikilemedi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından hastanenin psikiyatri servisinde de tedavi göreceği bildirilen R.A'nın yakınları, fotoğraf ve görüntü çekilmesine izin vermedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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