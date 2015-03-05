Nijeryalı kadın, eşinin penis boyu büyük diye boşanma davası açtı

Nijerya'nın Zamfara Eyaleti'nde yaşayan bir kadın, penisi çok büyük olduğu gerekçesiyle bir haftalık eşinden ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

The Mirror'da yer habere göre; üç çocuk annesi Aisha Dannupawa, mahkemede ilk evliliğinin bitmesinden sonra eşi Ali Maizinari'yle nasıl dünyaevine girdiklerini anlattı.

Yerel geleneklere göre; gelin, kendi evlerine yerleşmeden önce eşinin ailesinin evine davet ediliyor. Ve gerdek gecesi burada yaşanıyor.

Tüm bu bilgiler ışında Dannupawa, eşinden ayrılma kararı vermesine götüren sürecin başlangıcını şöyle anlattı: "Eve geldiğinde seviştik, ama kâbus gibi bir deneyimdi. Keyif almak şöyle dursun bambaşka bir şey yaşadım. Çünkü penisi çok büyüktü."

İlk başarısız deneyimden sonra Dannupawa durumu annesine anlatmış. Annesi de ağrıyı azaltmak için birtakım ilaçlar vermiş. Sonrası ise Nijerya'da yayınlanan Tribune gazetesine şöyle yansıdı: "Tekrar sevişmeyi denedik fakat sorun devam etti."

Mahkemede penisinin büyüklüğünü inkâr etmeyen Maizinari, boşanmaya ise masraflarının karşılanması koşuluyla razı olduğunu söyledi.