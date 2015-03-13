Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı!

ABD'nin Boston kentinde partneriyle cinsel ilişkiye giren bir kişinin penisi kırıldı. Hastaneye kaldırılan kişi acil olarak ameliyat edildi.

New England Journal of Medicine tıp dergisinin haberine göre, adı belirtilmeyen bir erkeğin, partneriyle cinsel ilişkiye girmek isterken penisinden bir anda ses geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kısa bir süre sonra cinsel organında meydana gelen kanama ve ağrılarla hastaneye kaldırılan adam acil olarak ameliyata alındı.

"Corpus cavernosa" adı verilen ve penisin erekte olmasını sağlayan süngerimsi doku ameliyatla dikildi. Tıp dergisine göre hasta altı ay sonra tamamen eski sağlığına kavuşmayı başardı.

Penis kırılması nedir?

Penis bir kemik olmadığı için aslında olay kırılma değil, ereksiyonu sağlayan dokuları çevreleyen kılıfın (tunika albuginea) yırtılmasıdır.

Özellikle zorlamalı cinsel ilişki, anal ilişkiler, değişik cinsel pozisyonların denenmesi, mastürbasyonda kontrolsüz manipülasyonlar sırasında penisin ereksiyon halindeyken bükülerek bu kılıfın yırtılmasıyla oluşur. Ereksiyonu sağlayan kavernöz dokuların içini doldurmuş olan kan, kılıfın yırtılmasıyla cilt altına doğru hızla yayılarak penisin morarmasına ve deformiteye (şekil bozukluğuna) yol açar.