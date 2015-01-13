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Dünya

Kendisini aldatan kocasının penisini iki kez kesti

Çin'de kocasının e-posta hesabından aşk mesajları gelmesi üzerine sinirlenen kadın, eşinin penisini makasla kesti

13 Ocak 2015 20:47

Çin'de yaşanan olayda, 32 yaşındaki 5 çocuk babası Fan Lung, e-posta hesabından 21 yaşındaki Zhang Hung'a aşk mesajları yolladı. Hesabından çıkmayı unutan adamın karısı Feng, pek çok mesajı gördü ve aşırı derecede sinirlendi. Eline makas alan kadın, yatak odasına gitti ve uyuyan kocasının penisini kesti. Hastaneye koşan Fan, erkeklik organını yerine diktirdi.

Kocasının peşinden hastaneye giden Feng ise kocasını penisini ikinci kez kesti ve camdan dışarı attı.

Dailymail'in haberine göre, hastane sözcüsü, "Dışarıdan birisinin gelip 'çıplak bir adam bir kadını dövüyor' demesiyle olaydan haberimiz oldu. Hastane görevlileri neler olduğunu görmek için dışarı koştu ve bacaklarından kanlar akan hastanın bir kadına vurduğunu gördüler. Adamı durdurup kadını tedavi altına aldığımız zaman farkettik ki kadın adamın penisini yeniden kesmiş."

Doktor ve polis alanı Kordon altına alıp, adamın camdan atılan penisini aradı ancak bulamadı. Adamın penisinin bir sokak köpeği ya da bir kedi tarafından alındığı tahmin ediliyor.

Fan'ın sevgilisi ise erkek arkadaşının penisini kaybetmesinin önemli olmadığını, onunla ilk fırsatta evleneceğini söyledi. Fan'ın karısı Feng ise tutuklandı.

 

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