Çift penisli adam hayatını anlatıyor: İkisi birbirinden bağımsız hareket ediyor

25 yaşında kimliği açıklanmayan bir yazarın Reddit isimli internet sitesine yaptığı itiraf olay yarattı. 6 milyonda bir görülen sendroma sahip olan genç adamın iki penisi ve ilginç bir hayatı var.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan habere göre, tıptaki adıyla Diphallia yani çift penisli olarak doğan adam 1609 yılından beri görülen 1000'inci vaka.

'Kimliğimi açıklarsam sadece çift penisli adam olacağım'

Diphallia 6 milyon erkek bebekten yalnızca birinde görülme oranına sahip. Kimliğini asla açıklamayı düşünmediğini söyleyen adam, "Eğer kimliğimi açıklarsam o andan itibaren ben sadece 'çift penisli adam' olacağım ve ben olmaktan çıkacağım.

Kasap, bakkaldaki adam herkes benim durumumu bilecek ve hepsi meraklı sorular sorarak, durumu görmek isteyecekler. Böyle düşünürseniz kimliğimi açıklamanın parlak bir fikir olmadığını anlarsınız" dedi.

'Annesi cerrahi müdahaleyi kabul etmemiş'

Genellikle çift cinsiyetli doğan insanların daha yaygın olmasına karşın, çift penisli doğan insanlar oldukça nadir görülür. Annesinin daha önce iki defa düşük yaptığı için oğlunun durumunu ortadan kaldırmak için bir cerrahi müdahaleyi kabul etmediğini söyleyen genç adam bu karardan memnun olduklarını söyledi.

'Ergenliğim cehennem gibi geçti'

1989 yılında doğan genç, ailesinin "cehennem gibi" geçen ergenlik yıllarında kendisine çok destek olduğunu ve kendisinin bir "ucube" değil de çok özel bir insan olduğunu sürekli ona anlattıklarını belirtti.

İsmi açıklanmayan ancak ABD'li olduğu tahmin edilen 'iki penisli adam', kendisiyle ilgili haber yayımlandıktan sonra, sosyal paylaşım sitesi Reddit üzerinden, 6 saat boyunca meraklıların sorularını yanıtladı.

'Kimisi penislerimden birinin sahte olduğunu düşünüyor'

Cinsel tercihlerine ve cinsel hayatına ilişkin bilgileri de buradan veren adam, her iki penisinin tam olarak işlevsel olduğunu anlatırken ikisinin de birbirinden bağımsız olarak hareket edebildiğini belirtti.

Reddit'te 'DoubleD*ckDude' (Çift penisli adam) takma ismini kullanan adam online olarak sorulan, "Bu özel durumunuza kadınların tepkisi nasıl oluyor?" şeklindeki soruya, "Kadından kadına değişiyor. Kimisi penislerimden birinin sahte olduğunu düşünürken kimisi de hayrete düşüyor" dedi.

25 yaşındaki genç, halen bir kız arkadaşı ve bir erkek sevgilisiyle birlikte biseksüel bir hayat sürdüğünü belirtti.

Diphallia nedir?

- ABD'de 6 milyon erkek bebek doğumundan birinde görülen bir durumdur.

- Diphallia'ya genellikle başka doğumsal bozukluklar da eşlik eder.

- Diphallia olan çocuklarda genellikle spina bfida denilen ve nadir görülen, omurganın kapanmaması anlamına gelen hastalık riski de diğer bebeklere oranla daha yüksektir.

- Diphallia dünyada ilk kez 1609 yılında doktor Johannes Jacob Wecker tarafından saptandı. Dr. Wecker, bu vakanın İtalya'nın Bologna kentinde görüldüğünü söyledi.