Dünya genelindeki erkekler ilk cinsel deneyimlerini kaç yaşında yaşıyor?

Çeviri: T24

Durex “The Face of Global Sex” araştırmasıyla dünya genelinde erkeklerin ilk cinsel ilişki yaşlarına dair verilere ulaştı. Buna göre, cinsel ilişkinin en erken yaşta yaşadığı ülke 17,3 yaşla Brezilya olurken, ortalama cinsel ilişkinin 23,7 yaşındayken yaşandığı Malezya son sırada yer aldı. Toplam 37 ülkenin yer aldığı listede Türkiye, 21,3 yaş ile 31. sırada yer aldı. Durax verilerine göre Türkiye, Avrupa’da ortama ilk cinsel ilişkinin en geç yaşta yaşandığı ülke konumunda.

Independent gazetesine bağlı Indy100’ün Durex’in 2012 yılındaki verilerine dayandırarak geçen hafta Louis Doré imzasıyla yayımladığı habere göre, Rusya ve Latin Amerika ülkeleri ilk cinsel ilişkinin en erken yaşta yaşandığı bölgeler olurken Asya ülkelerinin biraz daha olgun yaşları beklediği görülüyor. Listedeki ilk beş ülkeyi ise Brezilya, Kolombiya, Avusturya, Yeni Zelanda ve Çek Cumhuriyeti oldu. Son beş ülkenin ise tamamının Asya ülkeleri olması dikkat çekti. Buna göre ilk cinsel deneyimin en geç yaşta yaşandığı ülkeler, Malezya, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Singapur şeklinde belirlendi.

Durex’in ilk cinsel deneyimde prezervatif kullanımına ilişkin olarak açıkladığı verilerde ise Brezilya’da yaşayan gençlerin büyük bir bölümü ilk cinsel birliktelikleri sırasında kondom kullandıklarını beyan etti. Birleşik Krallık’ta yaşayan gençlerin yarısı (50,2) ilk cinsel ilişkileri sırasında korunduklarını söylerken, korunma oranının en düşük olduğu ülke yüzde 27,6 ile Endonezya olarak belirlendi.