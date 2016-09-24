Uzmanlara göre seksten sonra yapılan en büyük hata ne?

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre yatakta yapılan en büyük hatalardan bir tanesinin seksten sonra erkeklerin, partnerlerine sarılmaması olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, Kanada Seks Bilgilendirme ve Eğitim Konseyi'nin yaptığı araştırmada erkeklerin yüzde 17'si seksten sonra partnerlerine sarılmadığını itiraf etti. Ancak bu durumun bazı kadınların özgüvenini azaltıyor ve dolayısıyla ilişkiyi kötüye götürüyor.

Hatta araştırmaya göre seksten sonra sarılmak en az ön sevişme kadar önemli çünkü bazı kadınların seksten aldığı zevki yüzde 30 arttırıyor. Ayrıca araştırmaya göre bu durum erkekleri de daha mutlu ediyor.