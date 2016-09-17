Shakira'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan nesne seks oyuncağı mı?

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın mor ışıkların hakim olduğu bir stüdyoda paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise muhtemelen Shakira’nın paylaşırken farkında olmadığı bir ayrıntı. Shakira’nın oje sürerken çekilen fotoğrafının arka planında yer alan mor ışıklı nesneyi seks oyuncağına benzeten takipçileri ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

Bazı hayranları Shakira'nın futbolcu sevgilisine Gerard Pique’ye gönderme yaparak "Pique bir şeyleri yanlış yapıyorsun" yorumunda bulundu. Shakira'nın bazı takipçileri de insanların o görüntünün metal sehpanın bir parçasının yansıması olduğunu ileri sürerek "ışığın rengi ve fotoğraf açısı gözümüzü yanıltıyor. Bu görüntüyü bir insanı yargılamak için kullanmayın" mesajlarıyla görüşlerini bildirdi.

Büyük olasılıkla Shakira'nın paylaşırken farkına varmadığı ve seks oyuncağına benzeyen o nesne stüdyonun mor ışıklarının yarattığı bir göz yanılsaması ancak Shakira konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Shakira ve Gerard Pique, 2010 yılında Dünya Kupası için yapılan klip çekimi sırasında tanıştı. Ünlü şarkıcı o dönem 11 yıldır birlikte olduğu Arjantinli sevgilisi Antonio De La Rua'dan yeni ayrılmıştı.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra birlikte olmaya başlayan çiftin iki tane oğlu var. Shakira , sevgilisinden 10 yaş büyük. Çift ile ilgili bir başka ilginç nokta da ikisinin de aynı doğum gününü paylaşması. Shakira, 2 Şubat 1977, Pique ise 2 Şubat 1987 doğumlu.



