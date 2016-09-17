T24 LogoT24 Logo
Magazin

Shakira'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan nesne seks oyuncağı mı?

Shakira'nın hayranları "Pique bir şeyleri yanlış yapıyorsun" yorumunda bulundu

17 Eylül 2016 21:15

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın mor ışıkların hakim olduğu bir stüdyoda paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise muhtemelen Shakira’nın paylaşırken farkında olmadığı bir ayrıntı. Shakira’nın oje sürerken çekilen fotoğrafının arka planında yer alan mor ışıklı nesneyi seks oyuncağına benzeten takipçileri ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

Bazı hayranları Shakira'nın futbolcu sevgilisine Gerard Pique’ye gönderme yaparak "Pique bir şeyleri yanlış yapıyorsun" yorumunda bulundu. Shakira'nın bazı takipçileri de insanların o görüntünün metal sehpanın bir parçasının yansıması olduğunu ileri sürerek "ışığın rengi ve fotoğraf açısı gözümüzü yanıltıyor. Bu görüntüyü bir insanı yargılamak için kullanmayın" mesajlarıyla görüşlerini bildirdi.

Büyük olasılıkla Shakira'nın paylaşırken farkına varmadığı ve seks oyuncağına benzeyen o nesne stüdyonun mor ışıklarının yarattığı bir göz yanılsaması ancak Shakira konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Shakira ve Gerard Pique, 2010 yılında Dünya Kupası için yapılan klip çekimi sırasında tanıştı. Ünlü şarkıcı o dönem 11 yıldır birlikte olduğu Arjantinli sevgilisi Antonio De La Rua'dan yeni ayrılmıştı.

Tanıştıktan kısa bir süre sonra birlikte olmaya başlayan çiftin iki tane oğlu var. Shakira , sevgilisinden 10 yaş büyük. Çift ile ilgili bir başka ilginç nokta da ikisinin de aynı doğum gününü paylaşması. Shakira, 2 Şubat 1977, Pique ise 2 Şubat 1987 doğumlu.


 

 

ETİKETLER

seks oyucağıpigueshakirastüdyofotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24