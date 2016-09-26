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Yaşam

Bilim insanları: Seks yapmak, maneviyatı yükseltiyor

"Oksitosinin, vücudumuzun manevi inanışları destekleyen yollardan biri olduğunu belirledik"

26 Eylül 2016 20:34

ABD'deki Duke Üniversitesi'nden bilim insanları yaptığı araştırmaya göre "daha çok seks yapan erkeklerde oksitosinisimli hormonun daha çok salgılanması nedeniyle Tanrı inancı ve maneviyatta bir yükselme görülüyor." Bu hormon, beyindeki hipotolamus bölgesinde salgılanarak manevi duyguları düzenleyen lobun daha işlevsel olmasını sağlıyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, 'Sosyal ve Bilişsel Nörobilim' isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre doğum ve emzirme sırasında kadınlarda salgılanan bu hormonun erkeklerde de dindarlık duygusunda bir artışa neden olduğu ortaya çıkarıldı. Orta yaşlı erkeklerdeki oksitosin oranındaki artışın maneviyatta da artışa yol açtığını gözlemlenirken yapılan deneylerde Placebo verilen kontrol grubunda ise maneviyatta herhangi bir artış rapor edilmedi. Hormon takviyesi yapılan deneklerin meditasyon süresince daha fazla pozitif duygu geliştirdikleri de bildirildi.

Araştırmayı yürüten sosyal psikolog Patty Van Cappallen, önceki araştırmalarda maneviyat ve meditasyonun sağlık ve mutlulukla bağlantılı olduğunu belirtip, "Oksitosinin, vücudumuzun manevi inanışları destekleyen yollardan biri olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.

Oksitosin ‘amaç’ yaratıyor

Araştırmaya katılıp hormon takviyesi alanlarda saygı, minnet, ilham, sevgi, umut, ilgi ve huzur gibi pozitif duygular sergiledikleri rapor edildi. Oksitosin alan bireyler maneviyatın kendileri için önemli olduğunu, hayatlarında bir amaç ve anlam gizli olduğunu belirttiler. Sonuçlar, maneviyattın oksitosin tarafından desteklendiğini kanıtlayan ilk deney olduğunu da gösterdi. Cappalen, bu sonuçlarla alakalı genelleme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, oksitosin dünyayı nasıl algıladığımızı ve neye inandığımızı etkiliyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmada ortaya çıkarılan başka bir bulguya göre vücudunda belirli bir geni taşıyan erkeklerde ise bu hormonun bahsedilen maneviyat etkisinin daha çok görüldüğünün altı çizildi. Bu genin CD38 geni olduğu açıklandı.

 

 

 

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