Regl döneminde seks yapılır mı?

Kramplar, ağrı, şişkinlik, sinir bozukluğu... Regl döneminizde ideal bir gece geçirmenin yolu pek çok çift için birkaç ağrı kesici alıp, yatakta uzanarak romantik komedi izlemek olabilir. Ancak regl döneminde yaşanan cinsel ilişki sağlığa oldukça faydalı. Bu dönemde seksi bir kenara atmamak için işte bilmeniz gerekenler…

Pudra.com'da yer alan habere göre, adet dönemi kanamalarının olduğu süreçte, kadınların östrojen ve testosteron seviyelerindeki değişim sayesinde uyarılmaları kolaylaşır. Ayrıca kan ekstra kayganlık sağlayarak daha çok hissetmenizi, zevk almanızı ve orgazm olma şansınızı artırır. Orgazm olmanın krampları azalttığı herhangi bir bilimsel çalışmayla kanıtlanmış olmasa da, birçok kadının bunu deneyimlediğini de biliyoruz. Elbette seks yapmak kramplardan kurtulmanın garanti yolu değil ama ağrı kesicilere keyifli bir ek olabilir.

Hâlâ hamile kalma olasılığınız var

Regl döneminde olmanız hamile kalamayacağınız anlamına gelmez. Birçok kadın adet döneminde hamilelik ya da korunma yöntemleri hakkında endişelenmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu teorik olarak doğru ama her zaman işe yaramayabilir. Çünkü spermler kadın vücudunda 5 gün yaşayabilir ve eğer regl döneminizin son gününde seks yaparsanız, 4‐5 gün içinde erken yumurtlama dönemine girerek hamile kalabilirsiniz. Ayrıca düzensiz bir regl periyodunuz varsa, yumurtlama döneminizde kanama yaşayabilirsiniz ve hamile kalma olasılığınız artar.

Dağınıklıktan korkmayın

İnsanların regl dönemi seksinden sakınma sebebi çoğunlukla ortaya çıkacak dağınıklıktan korkmaları. Kan akışını azaltmak için gerekli önlemleri alsanız bile hala yatağı mahvetme ihtimaliniz yüksek. Bu yüzden seksten önce yatağa bir havlu ya da eski bir çarşaf serebilirsiniz.

Cinsel yolla bulaşan hastalık riski artmaz

Bazı kaynaklar menstruasyon döneminde cinsel yolla bulaşan hastalıkları kapma riskinin arttığını söyler. Sebebi ise kadının serviksinde kanı dışarı atabilmek için bir açılma olması. Ancak teorik olarak herhangi bir şeyin belsoğukluğu ve klamidya gibi artan enfeksiyonların rahim içine ulaşmasını kolaylaştırması mümkün değil. Henüz bir bilimsel araştırma bu görüşü kanıtlamadı. Ama zaten regl döneminde hastalık kapma riskinin artmaması hiç risk olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden herhangi bir zamanda kullandığınız korunma yöntemlerini bu dönemde de kullanmanızda fayda var.

Kan akışını azaltabilirsiniz

Eğer seks sırasında kanama olmasında rahatsız oluyorsanız, kan akışını azaltmanın bazı yolları var. İlk seçenek, seksten önce kanın birazı emmesi için tampon koymak. Ama regl döneminizin ne kadar ağır geçtiğine bağlı olarak, seks öncesi tamponu çıkardığınızda vajinal kurumaya ve ağrılı sekse neden olabilir. Bu yüzden bir kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz. Seksten önce tamponu çıkarmanız gerektiğini hatırlatmakta da fayda var. Ayrıca kadın kondomu, menstrüel kap ya da diyafram kullanmak da işe yarayabilir.