Diyarbakır İl Emniyet Müdürü: Polis silah kullansın, devlet çatışmanın içerisine çekilsin isteniyor!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Hüdapar'a yakın Yeni İhya-Der Başkanı Aytaç Baran’ın ve ardından HDP üyesi 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili konuştu. "Bizim eksik bıraktığımız bir konunun olmadığını düşünüyorum. Burada polis silah kullansın, devlet çatışmanın içerisine çekilsin isteniyor” diyen Böğürcü, Efkan Ala'nın olay günü Diyarbakır'da olduğuna önelik iddiaları da reddetti.

Taraf gazetesinden Bahar Kılıçgedik'e konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, olayların yaşandığı gün eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Diyarbakır da olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Ne Efkan Ala, buraya geldi. Ne de ben Efkan Ala ile bahsedildiği gibi kahvaltı yaptım. Tamamen asparagas. Kamuoyunu farklı yönlendirme, farklı bilgilendirme ve algı yapmaya dönük bir hareket” dedi.

'Valilik'ten hastanelere gönderilen yazı, rutin bir uygulama'

Şehrin her tarafını gören bir MOBESE sistemi olduğunu ve Valilik başkanlığında oluşturulan kriz merkezinin sürekli aktif halde olduğunu söyleyen Böğürcü, “Bizim eksik bıraktığımız bir konunun olmadığını düşünüyorum. Konular soğukkanlılıkla değerlendiriliyor ve konun gereği yapılıyor. Burada polis silah kullansın, devlet çatışmanın içerisine çekilsin isteniyor. Bunlar soğuk kanlılık içerisinde değerlendiriliyor. Kesinlikle bir zafiyet söz konusu da değildir. Konular dikkatli bir şekilde yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

Üç kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişininse yaralandığı HDP mitingi öncesinde Diyarbakır Valiliği’nin “Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği’nden muhtemel yaralanma veya can kayıplarına karşı tüm kapasitenin gözden geçirilmesi" yönündeki yazıyla ilgili de konuşan Böğürcü, “Bu rutin, bütün toplantılarda valilik tarafından ilgili kurumlara yazılan belediyelere dahi yazılan yazıdır. Burada değil, bütün illerde, maçlarda ve konserlerde hepsinde yapılan rutin bir uygulamadır” dedi.

'Diyarbakır konumu gereği yapısı gereği hassas, birçok ihbar ve istihbarat bilgisi çıkar'

Hüdapar üyelerinin, seçim öncesi polisler tarafından kendilerine PKK tehdidi altında olduklarını söyledikleri ve bir şey olursa aramaları yönünde uyarıldıkları yönündeki açıklamalarıyla ilgili de konuşan Böğürcü, “İstihbari bir bilgi geldiğinde zaman zaman bu bilgiler de ilgili kişilere durumuna uygun olarak söylenir. Duyarlı olun denir. Eğer koruma talebiniz varsa müracaat edin, koruma verelim denir. Yoksa kendi tedbirinizi kendiniz düşünün denir. Çünkü Türkiye’nin her yerinde bu tür ihbarlarla yapılan uygulamadır. Sadece Diyarbakır’a özgü değildir. Diyarbakır konumu gereği yapısı gereği hassas, birçok ihbar ve istihbarat bilgileri çıkar. İlgililer tarafından değerlendirilir ve duyurular da yapılır. Bu da o çerçevede yapılır. Söylediğiniz konuda hangi ihbarların geldiği, kime ne değerlendirme yapıldı bunu bilmiyorum ama bunlar rutin uygulamalar” ifadelerini kullandı.