Diyarbakır'da provokasyonu gazetecilere saldırı izledi, 3 yaralı

Diyarbakır’ da Hüda Par’ a yakınlığıyla bilinen İHYA-Der Başkanı Aytaç Baran’ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinden sonra silahlı kişiler ellerinde uzun namlulu silahlarla Şehitlik semtinde ateş açtı. Olayı izlemeye giden 3 gazeteci ile bir polis darp edilerek yaralandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti'nde bulunan İlim Hizmet Yardımlaşma ve Araştırma Derneği (İhya- Der) Şube Başkanı Aytaç Baran'ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, "YENİ İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran'ın Diyarbakır'da bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Olayı kınıyoruz. Sorumlular ortaya çıkarılmalı" denildi.

Hürriyet'ten Faruk Balıkçı'nın haberine göre Diyarbakır’ın Şehitlik semtindeki Hüda - Par'a yakınlığı ile bilinen İhya-Der’in önünde yaşanan tartışma sonrası kan aktı. İhya-Der üyelerinin bir grupla arasında geçen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede İhya-Der Başkanı Aytaç Baran silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Baran, kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine Baran'ın yakınları hastane önünde toplandı. Cinayet sonrasında polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kişiler çevreye ateş açtı

Aytaç Baran’ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinden sonra silahlı kişiler ellerinde uzun namlulu silahlarla Şehitlik semtinde sağa sola ateş açtı. Olayı izlemeye giden 4 gazeteci darp edilerek yaralandı.

İHYA-DER nedir?

2005 yılında Diyarbakır'da kurulan İhya-Der, eğitim, sağlık ve insani yadım alanlarında faaliyet gösteriyor. Siyasi olarak Hüda-Par'a yakınlığıyla bilinen dernek, yurt içi ve yurt dışında STK'lar ile ortak yürüttüğü projelerle de gündeme geliyordu.