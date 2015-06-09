Diyarbakır'da büyük provokasyon; 4 ölü

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde Hüda-Par'a yakınlığıyla bilinen Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra Şehitlik Semti 44, 45, 46 ve 47'inci sokağa gelen 20 kişilik grup, bir işyerini tahrip etti. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırı sonrası çıkan olaylarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılarla ilgili 6 kişi yaralanırken, kentte Kobane eylemlerinden sonra caddelerde ilk kez tanklar görüldü.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde İslami faaliyetlerde bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi derneklerden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran, Şehitlik Semti'nde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Aynı zamanda Hüda-Par üyesi de olan 3 merminin isabet ettiği Baran, kaldırıldığı Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüda-Par'a yakınlığı ile bilinen derneğe düzenlenen saldırı sonrası bölgede gerginlik çıktı.

Silahlı saldırıdan sonra, saat 15.00 sıralarında Şehitlik Semti 44, 45, 46 ve 47'inci sokağa gelen 20 kişilik bir grup, HDP'ye yakın bir kişinin işyerini tahrip etti. Ardından "Başkanımızı şehit ettiniz. Hesabını vereceksiniz. Bu gece kan gövdeyi götürecek" diye tehditler savuran grup, kamera ve fotoğraf çekimi yapanlara da ateş atacaklarını söyledi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, sokak başlarında silah, pala, satırlarla bekleyen gruba müdahale edemedi. Emniyet olay bölgesine yığınak yaparken, halk evlere çekildi.

Avukat Orhan: Tehdit ediliyordu

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre de, avukat Abdulgani Orhan, seçimden önce polis tarafından müvekkili Baran’ın emniyete çağrıldığını ve kendisine “ PKK YDG-H üyeleri tarafından silahlı eylem yapılacağı, eylem yapılması halinde verilen telefon numarasının aranması” yönünde tebligatta bulunulduğunu söyledi.

‘Yüz kişi öldürseler halk bu kadar galeyana gelmezdi. Allah Diyarbakır’a yardım etsin’

Avukat Orhan’ın anlatımına göre, üç çocuk babası Baran bugün evine doğru giderken, 59. Sokak’ta silahlı saldırıya uğradı. 38 yaşındaki Baran, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede can verdi.

Avukat Abdulgani Orhan, Aytaç Baran’ın seçimden dört beş gün önce PKK’lılar tarafından tehdit edildiğini, Emniyet’in de silahlı eylem olacağı yönünde tebligatta bulunduğunu belirtti. Baran’ın PKK’lılarca öldürüldüğünü iddia eden Orhan, “Son nefesinin verirken Aytaç Baran’ın yanındaydım. Evinin yakınında sokağa girerken pusu kurmuşlar. İki silahla vurulmuş. O sokağın yedi girişi var, yedisi de tutulmuş. Tehdit alıyordu. Buna rağmen ‘Ölsem de gitmeyeceğim’ dedi. Öyle bir insanı öldürdüler ki, yüz tane insanı öldürseydiler halkı bu kadar galeyana getiremezlerdi. Kimseye zarar vermeyen, ömrü yardımla geçen, evinde ikinci gün yiyeceği olmayan bir insanı öldürdüler. Bunu ne paralel, ne istihbarat yapmıştır. Görgü tanıkları vardır, sıkanlar bellidir. Kim oldukları bellidir. Allah Diyarbakır’a bugünden sonra yardım etsin” dedi.

YDG-H: Biz yapmadık

Aytaç Baran'ın avukatının saldırıyı gerçekleştirmekle suçladığı YDG-H ise olayın ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirten örgüt, provokasyon uyarısında bulundu ve olayın arkasında istihbaratın olduğunu iddia etti.

'Provokasyona gelmeyin' çağrısı

'HDP Seçim' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Sokaktan çekilin. Koas yaratılmak isteniyor. Provokasyona gelmeyin, oyunu bozun" denildi.

Saldırı sonrası olaylar çıktı

Aytaç Baran’ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinden sonra silahlı kişiler ellerinde uzun namlulu silahlarla Şehitlik semtinde sağa sola ateş açtı. Bir polis ile 3 gazeteci darp edilerek yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı sonrası çıkan olaylarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.