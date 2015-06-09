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Diyarbakır'da çıkan olaylarla ilgili 6 kişi yakalandı

Aytaç Baran'ın öldürüldüğü saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi daha hayatını kaybetmişti

09 Haziran 2015 22:04

Diyarbakır'da Hüda Par'a yakın Yeni İhya Derneği Başkanı Aytaç Baran'ın öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirildiği iddia edilen 3 kişi yakalandı. Diyarbakır Valiliği, daha sonra gözaltı sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

Baran'ın avukatı, saldırıyı PKK-YDG-H üyelerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

YDG-H ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, istihbaratı sorumlu tuttu. Saldırının ardından uzun namlulu silahlarla bazı dükkanların taranması sonucu 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Son saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiği belirtildi. Kriz Merkezi oluşturan Diyarbakır Valiliği, jandarmadan takviye kuvvet istedi. İçişleri Bakanlığı da güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini duyurdu.

 

İçişleri Bakanlığı: 3 kişi yakalandı

 

İçişleri Bakanlığı, Aytaç Baran'a silahlı saldırı ile ilgili olduğu değerlendirilen 3 kişinin bir tabanca ile yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da bugün saat 14.20 sıralarında meydana gelen ve toplam 4 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik güçlerince sürdürülen çalışmalarda, silahlı saldırı ile ilgili olduğu değerlendirilen 3 kişinin 1 adet tabanca ile yakalandığı kaydedildi. Diyarbakır Valiliği, daha sonra gözaltı sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

 

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