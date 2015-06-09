HDP'den Diyarbakır'daki saldırıya tepki

HDP Genel Merkezi tarafından, YENİ İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran'ın Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili, Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzalı bildiri yayınladı. HDP, saldırıyı kınadı ve sağduyu çağrısı yaptı.
İşte HDP'den yapılan o açıklama:
"YENİ İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran'ın Diyarbakır’da bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk.
Saldırıyı açıkça kınıyor, lanetliyoruz. Katledilen Aytaç Baran'a Allah'tan rahmet, YENİ İHYA-DER camiasına ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
Aytaç Baran'a saldırının sorumluları bulunmalıdır. Yurttaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışan hiçbir anlayışa prim verilmemelidir.
Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ"