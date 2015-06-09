T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'den Diyarbakır'daki saldırıya tepki

HDP, Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzalı bildiri yayınladı

09 Haziran 2015 20:39

HDP Genel Merkezi tarafından, YENİ İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran'ın Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili, Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzalı bildiri yayınladı. HDP, saldırıyı kınadı ve sağduyu çağrısı yaptı.

 

İşte HDP'den yapılan o açıklama:

"YENİ İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran'ın Diyarbakır’da bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk.

Saldırıyı açıkça kınıyor, lanetliyoruz. Katledilen Aytaç Baran'a Allah'tan rahmet, YENİ İHYA-DER camiasına ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Aytaç Baran'a saldırının sorumluları bulunmalıdır. Yurttaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışan hiçbir anlayışa prim verilmemelidir.

Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ"

ETİKETLER

selahattin demirtaşfigen yüksekdağhdpdiyarbakırhüda parsaldırıkınama

İlgili Haberler

Diyarbakır'da büyük provokasyon; 4 ölü

'Mahalleyi ablukaya alan polis takviye kuvvet istedi'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24