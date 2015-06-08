Diyarbakır'daki saldırıları gerçekleştiren kişinin IŞİD militanı olduğu iddia edildi

Halkların Demokratik Partisi'nin Diyarbakır’da düzenlediği seçim mitingine yönelik düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı saldırıları IŞİD’in yaptığı iddia edildi.

Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, dün yakalanarak Diyarbakır’a getirilen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Orhan G.’nin Suriye’deki IŞİD kamplarında eğitim gördüğü ve uzun zamandır IŞİD saflarında savaştı. Orhan G.’nin HDP mitingini kana bulamak için 2 Haziran akşamı Diyarbakır’a geldiği tespit edildi. Diyarbakır’a geldikten sonra iki tane yeni telefon hattı aldığı belirlenen Orhan G.’nin daha sonra saçlarını kazıtıp gözlük taktı.

Diyarbakır’da bir otelde kalan IŞİD üyesi Orhan G.’nin miting günü saat 11.00 sularında otelden ayrıldı ve daha sonra mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na geldi. Meydana geldiğinde saat 11.00-13.00 arasında vatandaşların üst araması yapılmadan meydana girdiğini gören zanlının da elindeki bombayla alana girdiği belirtildi. Meydanda üst araması yapılmayan bir seyyar satıcıyla sohbet eden Orhan G. seyyar satıcı ile yaklaşık iki saat görüştü. Orhan G. seyyar satıcıya, içinde bomba olan poşeti verdiği ve “Poşette uyuşturucu var, sende dursun. Mitingden sonra alırım” dediği iddia edildi.

Diyarbakır Emniyeti değil Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube tespit etti

Alanda bir süre daha kaldıktan sonra uzaklaşan Orhan G. ile ilgili Diyarbakır Emniyeti, hiçbir bulguya rastlamazken zanlının kimliğini Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’daki bombayı patlayan IŞİD üyesi Orhan G., olaydan hemen sonra Gaziantep polisinin IŞİD’le irtibatından dolayı dinlediği İ.B isimli bir kişiyi aradı. Zanlının telefonda İ.B.’ye “Hemen çıkmam gerekiyor” dediği tespit edildi. Bunun üzerine şüphelenen ve çalışmasını yoğunlaştıran Gaziantep polisi zanlının bir iki telefon görüşmesine daha deşifre ederek operasyon başlattı. Polisin bir süre bekledikten sonra bombalama olayının zanlının, dinlemekte oldukları kişiyle görüştüğü sırada evine baskın düzenledi. Gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen Orhan G.’nin Gaziantep’e vardığı ve buradan yine Suriye’ye geçmeye çalıştığı iddia edildi.