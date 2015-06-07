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Davutoğlu: Diyarbakır saldırısıyla ilgili bir zanlı yakalandı

Memleketi Konya'da oy kullanan Başbakan Davutoğlu, 'yakalanan zanlının bağlantıları ortaya konacak' dedi

07 Haziran 2015 14:05

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bombalanan Diyarbakır mitingine ilişkin olarak, gece yarısı bir zanlının yakalandığını açıkladı.

Davutoğlu, 7 Haziran genel seçimleri için memleketi Konya'da oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Davutoğlu, "8 Haziran'da özgür bir yaşama ulaşacağız diye temenni ediyoruz" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Milletime hayırlı olsun. Ülkemizin geleceği ile ilgili kararını belirtip oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış için de huzur içinde ülkenin her yerinden sandıklara gidiliyor. Her hangi bir sorun olmadı. Herkes kendi fikrini beyan etsin. 

Demokrasi şöleni halinde bugünü tamamlayacağız. Hayırlısıyla bu akşam tamamlanacak. Demokrasi Türkiye'de kökleşmiştir.

HDP'ye yapılan saldırı bütün partilere demokrasiye Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç bir taşkınlık çıkarmadan devlete güvendiklerini gösterdiler. Bu kirli eli ortaya çıkaracağız. Dediğim gibi demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. 

Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Diyarbakır'da göz altına alındı. Olayın peşini bırakmıyoruz. Yakalanan zanlının bağlantıları ortaya konacak.

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