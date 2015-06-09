Demirtaş: Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor, herkes sokaktan çekilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş, Diyarbakır'da Hüda Par'a yakın Yeni İhya Derneği Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesi ve ardından çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. “Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor” diyen Demirtaş, “Sokakta karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçle hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın twitterdan yaptığı açıklama şöyle:

Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor. İç çatışmayı tetiklemek istiyorlar. Bütün Partiler sabırla ve ortak akılla hareket etmelidir.Siyasi sorumluluk sahibi olanlar diyalogla bu tür tezgâhları boşa çıkarabilecek olgunlukta davranmalıdırlar. Sokakta karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçle hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir. Sahte hesaplar üzerinden sosyal medyayı tahrik için kullananlara riayet edilmemelidir. İntikam ve kin kusan hiç kimse iyi niyetli olamaz.