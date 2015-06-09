4 kişinin öldürüldüğü Diyarbakır'da tanklar sokağa çıktı

Diyarbakır'da Hüda Par’a yakın Yeni İhya Derneği Başkanı Aytaç Baran’ın öldürülmesiyle ile ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, saldırı sonrası üç kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik, Kriz merkezi oluşturularak Jandarma'dan takviye edilmek suretiyle her türlü emniyet tedbiri alındığı belirtildi. Diyarbakır'da 6-7 Ekim olaylarından sonra askeri tanklar sokağa çıktı.

Jandarma Özel Harekat'ın polise takviye amacıyla TOMA, panzer ve 'Akrep'leri 5 ayrı noktada konuşlandırdığı öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'da İhya-Der Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesinden sonra çıkan olaylar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semti 190. sokakta bulunan İhya-Der önünde saat 15.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu dernek yöneticisi Aytaç BARAN hayatını kaybetmiştir. Olay yerine yakın bir yerde meydana gelen bir başka silahlı saldırı olayında 2 vatandaşımız daha hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olaylarda 1 vatandaşımız da ateşli silahla yaralanmış olup yaralı vatandaşımıza gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca olayı görüntülemek üzere olay yerine giden 2 basın mensubu darp edilmek suretiyle yaralanmıştır. Olaylar üzerine saat 16.00'da Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturulmuş olup jandarmadan takviye edilmek suretiyle her türlü emniyet tedbiri alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağduyulu hareket ederek provokasyonlara gelinmemesi konusunda duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Bu açıklamadan sonra Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'na ait tanklar, kentin çeşitli noktalarına konumlandırıldı. Diyarbakır'da en son 6-7 Ekim olaylarında askeri tanklar caddelerde görülmüştü.