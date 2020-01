Diyanet Sen: Camilerde Pokemon GO oynanması yasaklansın

Pokemon GO, camilere de yansıyınca tepki çekti. Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, bu durumun camileri hafife almak olduğunu belirterek, “Yasaklansın” dedi.

Türkiye’de sokaklara taşan sanal oyun Pokemon GO, camilere de yansıyınca tepki çekti. Pokemon avcılarının camilerde Pokemon avına çıkması sosyal medyaya da yansıdı. Bazı kullanıcılar “Dışarıdan gördüğüm kadarıyla Pokemon GO gençlerimizi cami ve namaza teşvik ediyor” tweet’leri atarken bazıları ise “Benim evin karşısında tarihi bir cami var, her 5 dakikada bir 3 tane Pokemon GO topu veriyor, sonunda evin değeri arttı” diye espri yaptı.

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre, sokağa taşan sanal oyunun camilere de yansımasına Diyanet- Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar sert tepki gösterdi. Bayraktutar, “Bu İslam dininin en güzel ibadet evi olan camileri hafife almaktır. İnsanların ibadet yeri camilerin ehemmiyet ve önemini küçümsemektir” diye konuştu. Camilerin bu şekilde ticari oyunevi olarak gösterilmesini İslam dinine karşı Batı dünyasının bir senaryosu olarak algıladığını kaydeden Bayraktutar, “Bunu kınıyorum. Türkiye’de yasaklanmasını istiyorum” dedi.

“Zaman israfıdır”

İlahiyat Profesörü Abdülaziz Bayındır ise camilerin Allah’a ibadet için yapılmış yerler oldu- ğunu, buralarda bir kısım sosyal faaliyetler yapılabileceğini belirtti. Bayındır, “Ama bu olay, insanların zamanlarını israf etmeleri olarak gözüküyor. Bir kişinin en önemli değeri zamanıdır. Her şeyi tekrar bulursunuz ama kaybedilen zamanı asla bulamazsınız. Bu açıdan bu çok büyük israf. Bu, insanların hayatlarını boşa geçirmesi sonucunu doğurur. Esas olaya bu açı- dan bakmak lazım. Yoksa cami içerisine girmiş, orada Pokemon bulmuş bu tabii hoş karşılanmaz ama daha kötüsü zamanın israf edilmesidir. Bu tür şeylere müsaade etmemek gerekir” dedi. Öte yandan, Pokemon çılgınlığı TBMM’ye de uzandı. Meclis’te muhalefet milletvekillerinin dinlendiği kulisin bahçesinde de Pokemon bulundu.

Şehir efsaneleri türüyor

Şehirlerde Pokemon efsaneleri de dillendirilmeye başladı. İddiaya göre, Ankara Aşağı Ayrancı’da sokakta ava çıkan bir genç, Pokemon’un bir evde olduğunu görünce dairenin zilini çaldı ve ev sahibine “Evinizde Pokemon var. İzniniz olursa onu almak istiyorum” dedi.

“Beyin bir nevi otomatik pilota bağlanıyor”

Pokemon çılgınlığıyla ilgili, henüz Türkiye’de yasal olmayan oyunun oynanması ve oyuncuların psikolojisiyle ilgili psikiyastr Tanju Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

“Bütün bu sanal oyunlar, beyindeki bağlantıları değiştirerek sürekli olarak beyne aynı uyarının verilmesine sebep oluyor. Beyin bir nevi otomatik pilota bağlanıyor. Bu etki beynin uyuşturucuya verdiği tepkiyle benzer bir etki yaratarak beyinde dopamin salgılatıyor. Oyunun yarattığı dopamin, artırıcı ve tekrarlayıcı davranışı ister hale getiriyor. Dopamin ise fazla salgılandığında dikkat, öğrenme, uyku bozuklukları ve hafıza sorunlarına yol açıyor.”