T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı: 11-16 saatleri arasında pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz

"Sağlıklı günler diliyorum..."

13 Temmuz 2016 20:48

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabı, son günlerin popüler cep telefonu oyunu olan Pokemon'un bir oyuncusu ile bakanlık editörünün diyaloğuna sahne oldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından gün içerisinde, "Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın" başlığı ile bilgilendirme paylaşımı yapıldı. Bir vatandaş ise bu paylaşıma "Ya Pokemon aramak içinde mi çıkamıcaz ya" şeklinde yorum yazdı.

Vatandaşın bu yorumu üzerine bakanlığın editörleri vatandaşa cevap yazarak güneş uyarısında bulundu. Editörler cevabi yazıda, "Evet, güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında Pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Yolda yürürken, özellikle karşıdan karşıya geçerken, telefon ekranına değil, yola bakmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığıpokemongüneşuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24