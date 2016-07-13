Sağlık Bakanlığı: 11-16 saatleri arasında pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabı, son günlerin popüler cep telefonu oyunu olan Pokemon'un bir oyuncusu ile bakanlık editörünün diyaloğuna sahne oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından gün içerisinde, "Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın" başlığı ile bilgilendirme paylaşımı yapıldı. Bir vatandaş ise bu paylaşıma "Ya Pokemon aramak içinde mi çıkamıcaz ya" şeklinde yorum yazdı.

Vatandaşın bu yorumu üzerine bakanlığın editörleri vatandaşa cevap yazarak güneş uyarısında bulundu. Editörler cevabi yazıda, "Evet, güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında Pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Yolda yürürken, özellikle karşıdan karşıya geçerken, telefon ekranına değil, yola bakmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz" ifadelerine yer verdi.