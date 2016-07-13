'Pokemon savaşları' devam ediyor; Melih Gökçek'ten şarj istasyonu talep ettiler!

Gece yarısına kadar Pokemon GO oynamaya devam eden oyunculardan bazıları en büyük problemlerinin telefonların şarj sorunu olduğunu belirtti. “2 saattir buradayım yüzde 55 şarjım hemen bitti” diyen bir oyuncu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendileri için Güvenpark’a şarj istasyonu yapması önerisinde bulundu. Oyuncu “Şarj imkanımız olursa gece de oyuna devam ederiz” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi, geçmiş yıllarda severek izlenen 'Pokemon' çizgi filmin gerçeklik teknolojisiyle oyunlaştırılması ile Pokemon ararken yolu Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ne düşenlere ücretsiz çay ve su ikram ediyor.

50-60 kişilik gruplar Kızılay'da

Ankara'da sosyal medya üzerinden anlaşan 50-60 kişilik bir grup her gün Kızılay'da bir araya gelerek Pokemon Go oynuyor. Ankaralı ‘Pokemon Go’ oyunu severler, sabah saatlerinden itibaren Kızılay’da toplanmaya başlıyor. İş çıkışı sayıları yüze yaklaşan grup, sosyal medya üzerinden irtibatlanıyor. Küçük yaratıkları toplayıp savaştıran Pokemon avcıları, Güvenpark başta olmak üzere, Yüksel Caddesi, Konur Sokak gibi farklı yerleri dolaşarak avlanıyor.

Küçük kazalar meydana geliyor





Tabii sürekli telefonlarını takip edenlerden ufak talihsizlikler de meydana geliyor. Kızılay’ın göbeğinde pokemon avına çıkanlardan bazıları, telefona odaklanınca elektrik direğine çarparak veya kaldırıma takılarak küçük kazalar da yaşıyor.

Belediyeden şarj istasyonu talebi





Pokemonları yakalamak için sürekli hareket eden katılımcılardan yorulanlar kaldırımlarda oturarak avlarına devam ediyor. Gece yarısına kadar oyunlarına devam eden oyunculardan bazıları en büyük problemlerinin telefonların şarj sorunu olduğunu belirtti. “2 saattir buradayım yüzde 55 şarjım hemen bitti” diyen bir oyuncu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendileri için Güvenpark’a şarj istasyonu yapması önerisinde bulundu. Oyuncu “Şarj imkanımız olursa gece de oyuna devam ederiz” dedi.