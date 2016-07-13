Pokemon Go müze yetkililerini kızdırdı



Mobil cihazlar için üretilen 'Pokemon Go' adlı sanal gerçeklik oyunu ABD'de müze yetkililerini yetkililerini kızdırdı Yetkililer, açık alanda küçük Pokemon figürlerinin yakalanıp yok edilmesi prensibine dayanan oyunun müzelere uygun olmadığı eleştirisini getiriyor.

Washington'daki Arlington Ulusal Mezarlığı Twitter mesajında, ziyaretçileri uygun olmayan alanlarda oyunun oynanmaması çağrısı yaptı.

Washington'daki Soykırım Müzesi de mesajında, ziyaretçileri teknolojinin kullanılması konusunda saygılı olmaya çağırdı.

Müzenin sözcülerinden biri, NPR kanalına açıklamasında, müzenin oyunun oynanabileceği alanlar arasından çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Pokemon uygulaması ile akıllı telefonlara yüklenebilen oyunda, çevredeki pokemonların nerede olduğu görülebiliyor. Pokemonun bulunduğu yerde yok edilmesini hedef alan oyunda, pokemonlar telefonun ekranında beliriyor. Oyunu geliştiren Nintendo Pokemon Company ve oyun firması Niantic Labs, müzeler gibi oyunun oynanmasının istenmediği alanların yetkililerinin kendilerine bildirimde bulunması imkanı tanıyor.

Kullanıcıları büyük ilgisiyle karşılaşan Pokemon Go, Japon video oyunlar şirketi Nintendo'nun borsadaki hisselerinin kanatlanmasına neden oldu. Nintendo hisseleri, oyunun piyasaya çıktığı günden bu yana Tokyo borsasında yüzde 59 oranında değer kazandı.