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Yaşam

Pokemon Go, pornoyu tahtından etti!

Oyun, Google Trends’te 2010 yılından bu yana listenin tepesinde olan ‘porno’yu tahtından etti

13 Temmuz 2016 23:53

Geçen hafta yayınlanmasının ardından milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başlayan Pokemon Go’nun, pornodan daha çok ilgi çektiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Pokemon Go’yla birlikte kullanıcılarının daha çok hareket etmesini sağlayan Nintendo, aynı zamanda internette yapılan porno aramalarını da etkiledi. Google Trends’e göre, kullanıcılar dışarıda Pokemon aramaktan yorulsalar da arayışlarına internette devam etti.

Google Trends’te dünya genelinde en çok aranan kelime olan ‘Pokemon Go’, 2010 yılından bu yana listenin tepesinde yer alan pornoyu da tahtından etti.

Google Trends’in popülerlik değerlendirmesinde en yüksek puan olan 100’e ulaşan Pokemon Go’nun en çok ‘arandığı’ ülke Hollanda oldu. Sadece ABD, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da resmi olarak satışa sunulan oyunu en çok arayan listeler sıralamasında ikinci sırayı Kosta Rika ve Kanada aldı.

 

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