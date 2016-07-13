Müzeden ziyaretçilere uyarı: Lütfen burada Pokemon yakalamayın!

ABD'de bir Yahudi Soykırımı müzesi, ziyaretçilerden 'Müzede Pokemon yakalamayı bırakmalarını' istedi.

Sputnik’in haberine göre, geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen ve milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başlanan Pokemon Go oyununa, ABD'de bulunan Yahudi Soykırımı müzesinden tepki geldi.

SoL'un Washington Post'tan aktardığı habere göre, oyunda oyuncuların ücretsiz oyun içi eşyalar alabildikleri bir 'PokeStop' olarak görünen müzenin yönetimi, ziyaretçilerden 'Müzede Pokemon yakalamayı bırakmalarını' istedi.

Müze yöneticisi Andrew Hollinger, "Bu müze Nazi kurbanlarının hatırlanması için var" diyerek, müzede bu oyunu oynamanın uygun olmadığını belirtti.

Hollinger, müzenin oyundan çıkartılması için çalışma başlattıklarını da söyledi.