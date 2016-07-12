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Yaşam

Pokemon Go buluşması bu hafta sonu Caddebostan'da

Herkese açık olan Pokemon Avı etkinliği, 16 Temmuz günü Caddebostan sahilinde düzenlenecek

12 Temmuz 2016 21:19

Uzun zamandır beklenen ve geçtiğimiz hafta çıkışıyla birlikte birçok kişiyi sokaklara döken mobil oyun Pokemon Go için ilk buluşma bu hafta sonu düzenlenecek.

16 Temmuz günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek Pokemon Avı etkinliği herkese açık olacak. Katılımcılar saat 17:00’da sahildeki köşkün önünde buluşacaklar.

Yaklaşık bir senedir heyecanla beklenen, şimdilik sadece Android ve İOS sistemlerinde oynanabilen oyun 90’larda yayınlanan Pokemon oyun ve anime serisinden esinleniyor.

Tüm Pokemon severlerin davetli olduğu Pokemon Avı etkinliğinin detaylarına facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER

Pokemon GoCaddebostan sahiliPokemon Avı etkinliğiAndroidİOS

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