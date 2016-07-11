Nintendo, Pokemon Go'yla tavan yaptı

Tokyo Borsası'nda işlem gören Nintendo hisseleri Pokemon Go'nun çıkışından sonraki ilk pazartesi günü yüzde 25 yükselerek tarihi bir günü geride bıraktı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Pokemon çılgınlığı tüm dünyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. 6 Temmuz’da çıkan Pokemon Go’nun yaygınlaşmasıyla birlikte oyunun yaratıcısı Nintendo’nun da hisseleri tavan yaptı.



Tokyo Borsası’nda işlem gören Nintendo hisseleri bugün yüzde 25 yükselerek tarihi bir güne imza attı.



GPRS teknolojisi kullanılarak oyuncuları sokakta Pokemon arattıran oyun Nintendo’nun piyasa değerini 28 milyar dolara çıkarttı.

Oyun yüzde 32’si Nintendo’ya ait olan The Pokemon Company tarafından piyasaya sunuldu.



Ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilen Pokemon Go oyun içi satın almalarla yapımcısına para kazandıracak.

İlk Pokemon oyunu 1996 yılında Nintendo tarafından Mario’nun yaratrıcısı Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanarak piyasaya sunulmuştu.

