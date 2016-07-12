Pokemon Go, Gmail hesaplarını izliyor

Pokemon Go adlı 'artırılmış gerçeklik' oyunu Türkiye'de resmen yayınlanmamış olmasına rağmen dolaylı yoldan pek çok telefona indirilirken; kullanıcılar için bazı güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor. Gmail ile kaydolunan Pokemon Go, indirme işlemi sırasında verilen erişim izni nedeniyle tüm maillere ulaşabiliyor.

Pokemon Go'yu telefonlarına yükleyen kullanıcılar Gmail hesapları üzerinden oyuna erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar şifrelerini vererek Pokemon Go'ya girerken, diğer yandan Google hesabına da tam erişim sağlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Google'ın hesaplarına tam yetki verilen uygulamalarla ilgili kuralı şöyle: Google hesaplarına tam erişim sağlayacak uygulamalara kullanıcıların kesinlikle tam güvenmesi gerekiyor. Tam yetki verilen uygulamalar, Google şifresini değiştiremiyor ve Google Wallet gibi ödeme aracını kullanamıyor fakat mailler okunabiliyor veya istendiğinde mail gönderilebiliyor.

Google hesabına verilen yetki nasıl kaldırılır?

Uygulamaya verilen yetkinin kaldırılması için kullanıcıların, Google hesabına girerek hangi uygulamalara tam yetki verdiğini kontrol etmeleri ve Pokemon Go Release'in üzerinde bulunan 'Kaldır' ibaresine dokunmaları gerekiyor. Böylece Google hesabına verilmiş olan Pokemon Go yetkisi kaldırılmış oluyor.